עם פתיחת סבב הלחימה והכרזת מצב החירום בישראל, הפעילה כללית את מערך החירום בכלל בתי החולים ובמרפאות הקהילה ברחבי הארץ. במסגרת ההיערכות הופסקה הפעילות האלקטיבית, והמערכת עברה להתמקד בטיפול דחוף וחיוני בלבד תוך שמירה על רצף טיפולי למטופלים.

בתי החולים של כללית, ובהם בילינסון, מאיר, קפלן, העמק, כרמל ואחרים, עברו לפעול במתכונת חירום מלאה. מחלקות ומטופלים הועברו במהירות למתחמים תת־קרקעיים וממוגנים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ופיקוד העורף, בעוד שחדרי המיון, חדרי הלידה והטיפולים החיוניים ממשיכים לפעול כסדרם.

במרכז הרפואי בילינסון, הנחשב לבית חולים אסטרטגי במערכת הבריאות, בוצע מעבר מהיר משגרה לחירום לאחר תקופה של תרגולים והיערכות לתרחישים שונים. גם במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא החלה העברת מטופלים למתחם תת־קרקעי ממוגן הכולל מאות מיטות אשפוז, לצד מעבדה ובנק דם ממוגנים שנועדו לאפשר טיפול רפואי מתקדם גם בתנאי חירום.

"בית החולים בילינסון מתורגל ומיומן במעברים חדים משגרה לחירום". מספר אל"מ (במיל') ד"ר ארז ברנבוים, מנהל בתי החולים בילינסון–השרון. לדבריו: "המומחיות והחוסן של הצוותים שלנו, לצד ההיערכות המוקדמת, מאפשרים לנו להעניק מענה רפואי מקצועי תחת כל איום תוך שמירה על רצף טיפולי למטופלים".

במקביל לפעילות בבתי החולים, הורחבה פעילות שירותי הבריאות בקהילה. כאלף מרפאות כללית העומדות בדרישות המיגון פועלות ברחבי הארץ, בתי מרקחת ממוגנים ממשיכים לספק תרופות ושירותי משלוח תרופות עד הבית פועלים כסדרם. בנוסף הופעלו שירותי מעבדה עד הבית והורחבה פעילות מרפאות השיניים לטיפולי חירום.

מערך הרפואה הדיגיטלית של כללית הורחב משמעותית, ושירותי און־ליין ברפואת משפחה וילדים פועלים סביב השעון. מאז תחילת הלחימה נרשמה עלייה חדה בפניות לשירותים אלו, עם אלפי ייעוצים רפואיים שניתנו מרחוק. גם מוקד האחיות של כללית ומוקד התמיכה הנפשית פועלים 24 שעות ביממה ומעניקים מענה רפואי ורגשי למטופלים.

בימים הראשונים ללחימה קלטו בתי החולים של כללית עשרות נפגעים, רובם פצועים קל או נפגעי חרדה שנפגעו בדרכם למרחבים מוגנים. במקביל בוצעו פעולות רידוד בבתי החולים, במסגרתם מטופלים שמצבם הרפואי מאפשר זאת שוחררו לבתיהם בתיאום עם שירותי הקהילה.

הפעילות הרפואית של כללית התרחבה גם אל מחוץ לבתי החולים והמרפאות. בעקבות פגיעות ישירות ופינוי תושבים מבתיהם הגיעו צוותים רפואיים למלונות ולמתחמי פינוי בערים שונות בארץ, שם העניקו טיפול רפואי ראשוני, סיוע נפשי ואספקת תרופות למפונים שאיבדו ציוד רפואי חיוני.

כך למשל, לאחר פגיעה ישירה בתל אביב הגיעו צוותים רפואיים של כללית למלונות אליהם פונו התושבים והפעילו מרפאה זמנית במקום. גם בדרום הארץ התייצבו עשרות אנשי צוות של כללית בתוך דקות במוקדי הפינוי בבאר שבע, והעניקו טיפול רפואי ונפשי למאות משפחות שפונו מבתיהן.

לצד הפעילות בארץ, בכללית נערכו גם למתן מענה רפואי לישראלים השוהים בחו"ל. בעקבות ביטולי טיסות והארכת השהות של רבים מעבר לים, יכולים מבוטחי כללית לקבל ייעוץ רפואי מרחוק ברפואת משפחה, ילדים ועור, כולל חידוש מרשמים והפניות – גם מחוץ לישראל.

בנוסף הוארכה אוטומטית ב־72 שעות פוליסת הביטוח "כללית חו״ל" עבור מבוטחים שנאלצו להישאר מעבר לים בעקבות ביטולי הטיסות.

ד"ר איתן וירטהיים, מנכ״ל כללית: "מאז פתיחת הלחימה כללית פועלת במתכונת חירום מלאה בכל בתי החולים ובמערך הקהילה ברחבי הארץ. נערכנו להבטיח רצף טיפולי גם בתרחישים מורכבים, מהעברת מחלקות למתחמים ממוגנים והמשך הטיפולים החיוניים, דרך הרחבת שירותי האון־ליין והמענה הטלפוני, ועד שליחת צוותים רפואיים למתחמי פינוי ולמפונים. האחריות שלנו היא לוודא שכל מטופל יקבל מענה רפואי מקצועי וזמין, בכל מקום שבו הוא נמצא".