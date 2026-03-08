ימי מלחמה: מוקד חירום יעודי מבית "עזר מציון"

בעקבות מצב החירום בישראל, עזר מציון פתח את מוקד החירום לפניות הציבור. המוקד מספק סיוע חירום לציבור הקשישים - שעבורם תחושת החרדה לצד שיבוש סדר היום והיציאה מהשגרה – עלולים לגרום גם לנזק רפואי, פיזי או נפשי, וכן לחולים רבים, שהמלחמה משבשת עבורם את הנסיעה לבתי חולים ורופאים, וגורעת מהם את האפשרות לשנע תרופות וציוד רפואי נצרך.

עבורם, ואף לפונים שזקוקים לסיוע נפשי השיק "עזר מציון" מוקד יעודי, אותו יאיישו אנשי מקצוע, רופאים ורופאות, אחים ואחיות, מומחי גוף ונפש, לצד אנשי לוגיסטיקה ושטח, כאשר אלו גם אלו, כל אחד בתחומו, יעניקו באופן מיידי את המידע או התמיכה הנדרשים, ובמידת הצורך יפנו את הנצרכים להמשך טיפול במחלקות השונות של "עזר מציון".

יו"ר עזר מציון, הרב חנניה צ'ולק, הורה גם להרחיב את שעות פעילות המוקד, והוא יפעל החל מהשעה 7:30 בבוקר, ועד 23:30 בלילה. מספר המוקד היעודי הוא *3464.