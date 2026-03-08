מבצע שאגת הארי: משרד הבריאות מעדכן הבוקר (ראשון) כי נכון לשעה שבע בבוקר היום, פונו לבתי החולים 1,929 נפגעים.

כעת מאושפזים ושוהים במלר"ד 122 אנשים, מהם: 9 קשה (חלקם שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים).

כמו כן יש 42 המוגדרים במצב בינוני, 70 מוגדרים במצב פציעה קל ועוד אחד שעדיין בהערכה רפואית.

ביממה האחרונה (07:00 עד 07:00) נקלטו 157 נפגעים, מתוכם:

9 בינוני

146 קל

1 חרדה

1 בהערכה רפואית.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור, ובפרט לאזרחים ותיקים, להגיע למרחבים המוגנים באיטיות ובזהירות. חלק משמעותי מהנפגעים המגיעים לבתי החולים נפגעים במהלך הירידה למרחבים המוגנים – פגיעות שניתן למנוע באמצעות הגעה מוקדמת, הליכה בטוחה והסתייעות באחרים במידת הצורך.

משרד הבריאות ממשיך לעדכן את הנחיות הפעלת מערכת הבריאות בזמן החירום. ההנחיות גובשו לאחר הערכת מצב עדכנית ובתיאום עם פיקוד העורף, במטרה לאפשר רציפות טיפולית ככל הניתן, לצד שמירה קפדנית על בטיחות המטופלים והצוותים הרפואיים

יצוין, כי מהיום: בתי החולים יוכלו לשוב ולבצע פעילות אמבולטורית ואלקטיבית, (פעילות רפואית מתוכננת מראש המתבצעת ללא אשפוז ושאיננה דחופה) תוך שמירה על מוכנות לאירוע רב־נפגעים ובכפוף להנחיות המיגון

הנחיות אלו משקפות את מדיניותה של מערכת הבריאות להמשיך במתן שירותים רפואיים חיוניים לציבור, תוך שמירה על בטיחות המטופלים והצוותים. לפי ההנחיות, בביצוע פעולות אבחנתיות וטיפוליות תינתן עדיפות למאושפזים - בתי החולים ייצרו קשר עם המטופלים

משרד הבריאות מגדיר מספר תנאים להחזרת פעילות אלקטיבית ואמבולטורית, ובהם: שמירה על יכולת בית החולים לתת מענה למגה־אר״ן (אירוע רב־נפגעים) בכל רגע נתון; שמירה על תפוסות בית החולים בהתאם להגדרות מכלול האשפוז בחמ״ל הבריאות הלאומי; וקיום פעילות אמבולטורית בנגישות למרחב מוגן תקני, כך שלמטופל, למלווה ולצוות תהיה אפשרות להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות הנדרש על ידי פיקוד העורף.

בהנחיות נקבע עוד כי יש להתאים את היקפי הפעילות כך שהמרחבים המוגנים הקיימים יוכלו להכיל את מספר האנשים הצפוי – מטופלים, מלווים ואנשי צוות – וכן את הציוד הנדרש בעת פעילות. בתי החולים נדרשים למפות את המרחבים המוגנים בכל מוסד רפואי ולקבוע את מספר האנשים שכל מרחב יכול להכיל טרם פתיחת השירות.

בנוסף, פעולות וניתוחים המבוצעים תחת סדציה או הרדמה כללית יבוצעו במתחמים ממוגנים תקנית בלבד, כגון חדרי ניתוח או חדרי פעולות והתאוששות.

בהתאם להנחיות העדכניות ניתן לבצע פעולות אבחנתיות וטיפוליות דחופות וסמי־דחופות ללא הרדמה או תחת הרדמה מקומית, ובלבד שקיימת נגישות למרחב מוגן תקני ויכולת להגיע אליו בזמן ההתגוננות הנדרש.

במסגרת אשפוז יום או פעילות אמבולטורית ניתן יהיה לבצע בין היתר טיפולים לחולי מחלות ממאירות (כימותרפיה, אימונותרפיה וטיפולים ביולוגיים), טיפולי רדיותרפיה, הזרקות ועירויים, הפסקת הריון תרופתית, פוטותרפיה, מעקב הריון וטיפולים במרפאות כאב.

בהנחיות מודגש כי פעולות פולשניות לא יתבצעו במתחמים שאינם ממוגנים, למעט מספר פעולות מוגבלות כגון הסרת נגעים חשודים בעור, טיפולי עיניים מסוימים, בדיקות אורולוגיות וטיפולים אורתופדיים כגון טיפול בשברים והזרקות למפרקים.

בנוגע להדמיות, ההנחיות מאפשרות לבצע בדיקות רנטגן, CT, MRI, אולטרסאונד, ממוגרפיה, בדיקות הולטר, בדיקות מאמץ, אקו לב ובדיקות נוספות, בכפוף להנחיות המיגון. בדיקות מיפוי יבוצעו סמוך למתקן ממוגן תקני ייעודי.

משרד הבריאות מנחה את בתי החולים ליידע את המטופלים מראש כי עקב המצב הביטחוני ייתכנו שינויים במהלך הבדיקה או הטיפול, לרבות הפסקתם במידת הצורך, ולתעד זאת ברשומה הרפואית.