בית החולים הממוגן החדש "מגן הארי" בראשון לציון יחל לקלוט היום מטופלים להמשך טיפול מבתי החולים השיקומיים והגריאטריים של כללית. הקמתו היא תוצאה של מבצע בזק שנערך בתוך ימים ספורים, על רקע ירי הטילים והמחסור במיגון במוסדות אשפוז בישראל, עבור מאושפזים שאינם יכולים להגיע למרחבים מוגנים בזמן אזעקה.

היום החל מבצע קליטת 216 המאושפזים להמשך טיפול ושיקום. לצד המטופלים יעברו גם צוותים רפואיים וסיעודיים המטפלים בהם, במטרה לאפשר רצף טיפולי מלא ולהעניק למטופלים תחושת ביטחון, מוגנות ומעטפת מקצועית מוכרת גם לאחר המעבר. המבצע המורכב כולל מערך לוגיסטי רחב שבמסגרתו עשרות אמבולנסים מעבירים מטופלים מורכבים וקשישים מערים שונות ברחבי הארץ, גם בזמן אזעקות וירי טילים.

מנכ"ל כללית, ד"ר איתן וירטהיים, אמר כי "בימים אלו הבטחת מיגונם של המאושפזים שלנו היא בראש סדר העדיפויות לצד המשך רצף הטיפול". לדבריו, "ההחלטה על הקמת בית החולים 'מגן הארי' היא צו השעה ומהווה נדבך נוסף מהפעולות הרבות שנקטנו בכללית על מנת לספק את המיגון המיטבי למטופלינו. מתחילת מבצע 'שאגת הארי' ביצענו פעולות רידוד ומיגון בבתי החולים שיצרו מעל ל־90 אחוז מיגון מיטבי ב־14 בתי החולים".

וירטהיים הוסיף כי רבים מהמטופלים במוסדות השיקום והגריאטריה מרותקים למיטה או מתקשים להתנייד ולכן נזקקים לסיוע מלא של צוות רפואי כדי להגיע למרחבים מוגנים. "זו שליחות להבטיח סביבה בטוחה ומוגנת למטופלים המורכבים ולצוותים הרפואיים שמטפלים בהם סביב השעון. חברה נבחנת ביכולתה להגן דווקא על מי שאינם יכולים להגן על עצמם – קשישים וחולים מורכבים שזקוקים לנו יותר מכולם", אמר.

לדבריו, "מדינת ישראל ומערכת הבריאות ניצבות בימים אלה בפני אתגרים שלא היו כדוגמתם. בתוך המציאות הזו לקחנו על עצמנו משימת שליחות של הקמת בית חולים בראשון לציון. מדובר במבצע מורכב שמחייב תכנון מדויק, התאמת תשתיות, ציוד וטכנולוגיה ובעיקר שיתוף פעולה יוצא דופן של צוותים רבים בכללית. המחויבות שלנו למטופלים ולרצף הטיפול מובילה אותנו גם ברגעים המורכבים ביותר". וירטהיים הודה למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ולצוותי המשרד על השותפות והתמיכה שאפשרו להוציא לפועל את המהלך בזמן קצר.

למבצע גויסו מאות עובדי כללית מכל רחבי הארגון שלקחו חלק בתכנון ובהקמה המהירה של המרכז החדש. צוותים רפואיים, אנשי סיעוד, לוגיסטיקה, כללית הנדסה, מחשוב, תפעול ומשק פעלו סביב השעון כדי להוציא לפועל את המהלך בתוך ימים ספורים בלבד. הצוותים סייעו בכל שלבי המבצע, מתכנון המהלך, דרך שינוע ציוד רפואי והקמת תשתיות ועד אכלוס המתחם והיערכות לקליטת המטופלים והצוותים הרפואיים.

בכללית מציינים כי גם בימי מלחמה ותחת אזעקות התגייסו העובדים מידית למשימה ופעלו במסירות ובשיתוף פעולה יוצא דופן כדי להקים בתוך זמן קצר מרכז רפואי חדש ולהבטיח למטופלים טיפול בסביבה בטוחה ומוגנת. לדבריהם, רוח ההתנדבות, המחויבות והשליחות של אנשי הצוות היא שאפשרה להפוך יוזמה מורכבת למבצע מציל חיים בזמן קצר.

המבנה שבו הוקם בית החולים הוסב בתוך ימים ספורים. במוצאי שבת חתמה כללית על הסכם עם משפחת חממי, בעלי המבנה בראשון לציון שתוכנן במקור לשמש כמתחם דיור מוגן. המבנה מחולק לשני מתחמים – דיור מוגן ומרכז לאשפוז גריאטרי – וכמחצית ממנו הוקצתה לטובת כללית להפעלת בית חולים לאשפוז שיקומי וגריאטרי במבנה ממוגן בן שבע קומות.

במקביל לשיחות ולמגעים החל מבצע לוגיסטי קדחתני של איכלוס והתאמת המבנה למרכז רפואי שיקומי וגריאטרי מלא. בתוך זמן קצר הותאמו חדרי אשפוז, הותקנו מערכות מחשוב רפואיות, הוקם מערך תרופות ותשתיות טיפול, והמבנה הוסב למרכז רפואי פעיל המסוגל לקלוט מטופלים רבים בתנאים ממוגנים.

המתחם ינוהל באמצעות צוותים משלושה מרכזים רפואיים ויפעלו בו כ־250 אנשי צוות, בהם רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ועובדים סוציאליים לצד צוותי מנהל, משק ומחשוב. את בית החולים "מגן הארי" תנהל ד"ר טטאינה ונדר, מנהלת המרכז הרפואי בית רבקה ומומחית בנוירולוגיה וברפואה פיזיקלית ושיקומית.

ההיערכות כוללת התאמות תשתית נרחבות, הצטיידות בציוד רפואי מתקדם, הקמת מערכות מחשוב רפואיות עם אבטחת מידע גבוהה, הקמת מערך תרופות מלא ולוגיסטיקה רפואית רחבה במטרה להבטיח המשך טיפול ושיקום ברמה הגבוהה ביותר גם בתקופת חירום.

לצורך תפעול המרכז הרפואי החדש העבירה "כללית הנדסה" ציוד רפואי ותפעולי נרחב, ובהם ניידת צילום רנטגן, מנופי רצפה, מכשיר אולטרה־סאונד, דפיברילטורים, מקררי תרופות, משאיבות עירוי, מכשירי א.ק.ג, סקשנים ניידים, מחוללי חמצן ומיטות מיוחדות.

העלות הישירה של המבצע נאמדת בשלב הראשון בכ־4 מיליון שקלים. ההשקעה נועדה להבטיח שמאות מאושפזים מורכבים יקבלו את המיגון המיטבי עד שיוכלו לשוב למוסדותיהם בתום המלחמה. בכללית הודו גם לראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך על הסיוע ושיתוף הפעולה שסייעו להוציא לפועל את המהלך בזמן קצר.

הקמת בית החולים "מגן הארי" היא חלק משורה של צעדים שמובילה כללית בתקופת החירום, לצד הרחבת שירותי אשפוז בית, הרחבת שירותי האונליין הרפואיים והפעלת מערכים ייעודיים למפונים ולמטופלים ברחבי הארץ.