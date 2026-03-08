בימים אלו, בעוד תשומת הלב מופנית מטבע הדברים אל האירועים הביטחוניים, מדגישים באיגוד בתי אבות 'קדם' - ארגון הגג של מוסדות הגיל השלישי בישראל - כי האוכלוסייה המבוגרת זקוקה למעטפת תמיכה הדוקה לנוכח המורכבות הנפשית והפיזית של התקופה הנוכחית.

מהנתונים המקצועיים עולה כי בישראל חיים כיום למעלה מ-1.1 מיליון אזרחים בני 65 ומעלה, מתוכם, כ-40% מתגוררים בגפם, עובדה ההופכת את המציאות המלחמתית למאתגרת שבעתיים. הנתונים מגלים כי כ-24% מהקשישים דיווחו שתחושת הבדידות שלהם גברה מאוד מאז פרוץ המלחמה, ו-35% מעידים על החרפה משמעותית ברמת החרדה האישית.

גם ההסתגרות בבתים מחשש לאזעקות פתאומיות מעצימה את האתגרים הללו; כ-47% מהקשישים חוששים כיום לצאת מהבית אף לסידורים חיוניים ביותר, ו-73% דיווחו על ירידה חדה בהשתתפות בפעילויות חברתיות, דבר שמוביל לא פעם לפגיעה ממשית בשמירה על רצף שגרת הבריאות שלהם.

באיגוד 'קדם' מסבירים כי מצד אחד, מדובר באוכלוסייה בעלת חוסן נפשי אדיר שנבנה לאורך עשורים. ממחקרי עבר עלה, כי מבוגרים רבים מגלים עמידות רבה על בסיס ניסיון חייהם העשיר, לעיתים אף יותר מקבוצות גיל צעירות יותר. עם זאת, המלחמה מציבה בפני המבוגרים קושי פיזי ניכר, כגון הריצה למרחב המוגן שהופכת עבורם למשימה מורכבת ומסוכנת(!) עקב קשיי ניידות, וכן סטרס מלחמתי שעלול לגרום נזקים.

מומחי 'קדם' מסבירים כי אצל בני הדור השלישי, הלחץ אינו מתבטא רק בפחד נקודתי אלא בתגובה רב-מערכתית המשפיעה על הגוף והשכל כאחד. בניגוד לצעירים, מבוגרים רבים נושאים עמם מטען היסטורי של מלחמות עבר או זיכרונות מתקופת השואה, והלחץ הנוכחי עלול להציף זיכרונות אלו מחדש ולייצר תחושות לא רצויות.

מעבר לכך, לחץ מתמשך עלול להוביל להידרדרות מהירה במחלות כרוניות קיימות, כמו יתר לחץ דם או סוכרת, גם ללא קשר ישיר לאזעקה. בנוסף, מתח חרדתי עשוי לפגוע בתפקוד הקוגניטיבי, להוביל לירידה בזיכרון, לקושי בהתמצאות ולעיתים אף למצבי בלבול חריפים.

למרות התמונה המורכבת, באיגוד 'קדם' מדגישים כי כ-50% מהמבוגרים מציינים כי הם מרגישים יכולת רבה לתמוך במשפחתם ובסביבתם בעת הזו, וכ-40% אף מעוניינים להתנדב ולסייע באופן פעיל. שילובם במאמץ הקהילתי ותחושת הרלוונטיות שהם מקבלים כתוצאה מכך, הם התרופה הטובה ביותר לבריאותם הנפשית ולחוסן המשק כולו.

כדי לסייע למשפחות לשמור על יקיריהן, מציע איגוד 'קדם' מספר דגשים פרקטיים להתנהלות. המשפחה חייבת לשמש כעוגן המרכזי; יש להקפיד על קשר טלפוני רציף, שכן אפילו שיחה אחת ביום מחוללת שינוי עצום. יש להיות ערניים לסימני מצוקה שקטים כגון ירידה כללית בתפקוד, בלבול, עייפות קיצונית או שינויי מצב רוח חדים. חשוב מאוד לייצר שגרה יציבה ככל הניתן הכוללת שעות קבועות לשינה, ארוחות ונטילת תרופות, כדי לייצר תחושת שליטה.

בנוסף, מומלץ לתווך לבני הדור המבוגר את כותרות החדשות בצורה מדודה ורגועה ללא הצפה מיותרת. שילוב של טכניקות הרגעה פשוטות כמו נשימות, עידוד לעשייה תורמת וכמובן - אמירת פרקי תהילים שמשרים ביטחון ואמונה, המהווים כלים רוחניים ונפשיים מהמעלה הראשונה. "חוסנה של הקהילה נמדד בראש ובראשונה ביחסה לבני הדור המבוגר", מדגישים באיגוד 'קדם'.