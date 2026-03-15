מנכ״ל משרד הפנים, ישראל אוזן, ביקר אתמול (רביעי) במטה מגן דוד אדום בקריית מד״א ברמלה. במהלך הביקור קיבל סקירה ממנכ״ל מד״א אלי בין על פעילות הארגון והיערכותו למבצע ״שאגת הארי" ועל המענה הרפואי שמעניקים צוותי מד״א ברחבי הארץ מאז תחילת הלחימה. לסיור המקצועי הצטרפו חזי רז מנהל מנהל החירום במשרד הפנים והצוותים המקצועיים.

במהלך הביקור הוצגו למנכ״ל משרד הפנים, ההיערכויות שביצע מד״א בשנים האחרונות להתמודדות עם מצבי חירום מורכבים, לרבות תרגילים רחבי היקף, חיזוק מערך הפיקוד והשליטה של הארגון והעמקת העבודה המשותפת עם כלל גורמי החירום והבריאות ובהם פיקוד העורף, משטרת ישראל ומשרד הבריאות. במסגרת ההיערכות הושם דגש על הכשרת הצוותים והמתנדבים למענה בזירות מורכבות ועל יכולת לנהל מספר זירות במקביל תוך תיאום מלא בין הגופים. בנוסף קיבל מנכ״ל משרד הפנים סקירה על פעילות צוותי מד״א מאז תחילת המבצע ועל הטיפול בנפגעים בזירות השונות ברחבי הארץ.

במהלך הסקירה הוצגו היכולות הטכנולוגיות המתקדמות של מד״א לניהול אירועים בזמן אמת. בין היתר הוצגו מערכות לניתוח מידע מבצעי המסייעות לתורני מוקד החירום 101 בקבלת החלטות מהירות, וכן מערכות טכנולוגיות המאפשרות למד״א לקצר את זמני התגובה בעת נפילת טיל.

מנכ״ל מד״א, אלי בין: ״אני מברך את מנכ״ל משרד הפנים, ישראל אוזן, על הביקור במטה מגן דוד אדום ועל ההתעניינות בפעילות הארגון בתקופה מורכבת זו. צוותי מגן דוד אדום פועלים ללא הפסקה, ומעניקים מענה רפואי מציל חיים בזירות השונות ברחבי הארץ. לצד הפעילות המבצעית אנו ממשיכים לנתח את האירועים בזמן אמת, לשפר את שיטות העבודה ולפתח יכולות טכנולוגיות מתקדמות שמסייעות לנו לזהות זירות במהירות, לנהל מספר אירועים במקביל ולהעניק את המענה הרפואי הטוב והמהיר ביותר לכל אזרח שנזקק לנו״.

מנכ״ל משרד הפנים, ישראל אוזן: ״התרשמתי עמוקות מהמקצועיות, מההיערכות ומהיכולות הטכנולוגיות המתקדמות של מגן דוד אדום, המאפשרות מתן מענה רפואי מהיר ומציל חיים בטיפול בשגרה ובאירועי חירום ובזירות מורכבות. אני מבקש להודות לצוותי מד״א ולאלפי המתנדבים הפועלים ברחבי הארץ על המחויבות, תחושת השליחות והעבודה החשובה למען אזרחי ישראל".