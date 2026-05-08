בהלה עולמית: הנגיף הקטלני והנדיר יהפוך למגיפת הקורונה הבאה?

מקרה חריג וראשון מסוגו בשנים האחרונות של נגיף ההאנטה (Hantavirus) אובחן בישראל, כאשר גילוי זה מגיע בצל דרמה בריאותית עולמית סביב התפרצות קטלנית של הנגיף על סיפונה של אוניית נוסעים בינלאומית, התפרצות שגבתה עד כה את חייהם של שלושה בני אדם והובילה למאמצי איתור חובקי עולם.

לפי הדיווח ב'מעריב', במערכת הבריאות מבהירים כי מדובר בשני זנים שונים של הנגיף, וכי אין קשר בין המקרה בישראל להתפרצות בלב ים.

המטופל שאובחן בישראל נדבק ככל הנראה במהלך שהות במזרח אירופה לפני מספר חודשים. הוא פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח תסמינים המחשידים למחלה. במסגרת הבירור הרפואי, בוצעה לו תחילה בדיקת נוגדנים שהעידה על חשיפה לנגיף, ולאחר מכן אימתה בדיקת PCR מולקולרית את הימצאות החומר הגנטי של הנגיף בגופו.

מצבו של המטופל מוגדר יציב. הוא אינו זקוק לאשפוז בטיפול נמרץ או לבידוד מחמיר, ונמצא תחת מעקב רפואי רגיל. הדיווח הועבר כנדרש לידיעת משרד הבריאות.

יצוין כי הזן שממנו נדבק הישראלי הוא זן אירופי, שאינו עובר מאדם לאדם, בשונה מהזן הדרום-אמריקאי שעורר את הבהלה הנוכחית בעולם. הפעם האחרונה שבה עלה חשד להדבקה של ישראלים בנגיף הייתה לפני כעשור, בקרב מטיילים ששבו מדרום אמריקה.

בזמן שבישראל מתמודדים עם המקרה הבודד, רשויות הבריאות בעולם ממשיכות להתמודד עם התפרצות חמורה של הנגיף על סיפון האונייה "MV Hondius". האונייה, שנשאה כ-147 נוסעים ואנשי צוות מ-23 מדינות, יצאה מארגנטינה בתחילת אפריל למסלול שעבר דרך אנטארקטיקה ואיים מבודדים בדרום האוקיינוס האטלנטי.

במהלך ההפלגה התפתחה תחלואה נשימתית קשה בקרב הנוסעים, שגבתה את חייהם של שלושה בני אדם: בני זוג מהולנד ואזרחית גרמניה. בסך הכל דווח על שמונה מקרים מאומתים או חשודים. עם גילוי ממדי ההתפרצות, עגנה האונייה מול חופי פראיה שבכף ורדה, אך הנוסעים לא הורשו לרדת לחוף. בהמשך פונו מהספינה שלושה חולים.

הדאגה המרכזית סביב ההתפרצות באונייה נובעת מכך שבחלק מהמקרים זוהה זן "אנדס" (Andes) של נגיף ההאנטה. זן זה, שמקורו בדרום אמריקה, הוא היחיד שבו תוארה אפשרות נדירה של העברה ישירה מאדם לאדם במגע קרוב וממושך. למרות זאת, בארגון הבריאות העולמי שבים ומדגישים כי "זה אינו נגיף הקורונה", וכי הסיכון לציבור הרחב נותר נמוך מאוד.

בעקבות ההתפרצות, חברת הספנות ומדינות רבות בעולם מנהלות מירוץ נגד השעון לאיתור נוסעים שעזבו את הספינה בתחנות ביניים, בטרם זוהה הנגיף, כדי לוודא שלא פיתחו תסמינים.

בארה"ב, המרכז לבקרת מחלות (CDC) הכריז על מצב חירום ממוקד ברמה 3 ועוקב אחר אזרחים במספר מדינות, בהן טקסס, קליפורניה ואריזונה. הנשיא דונלד טראמפ אף עודכן בפרטים והביע תקווה כי המצב יישאר תחת שליטה.

מעגלי הבידוד והמעקב התרחבו למדינות נוספות: בשווייץ אובחן חולה מאומת ששהה על הספינה, בסינגפור הוכנסו שני אזרחים לבידוד, ובהולנד אושפזה דיילת אוויר לאחר שבאה במגע עם אחת מהנוסעות שנפטרו במהלך טיסת חילוץ.

נגיף ההאנטה משתייך למשפחת נגיפים המועברים לבני אדם בעיקר על ידי מכרסמים. בני אדם נדבקים לרוב כאשר חלקיקים זעירים מההפרשות מתייבשים, מתפזרים באוויר ונשאפים אל הריאות. תרחיש כזה אופייני בעת ניקוי חללים סגורים כגון מחסנים, עליות גג או בקתות שבהם שהו עכברים או חולדות.

התסמינים הראשוניים של המחלה עלולים להטעות ולהזכיר מחלה ויראלית שגרתית: חום גבוה, צמרמורות, כאבי שרירים וראש, חולשה והפרעות במערכת העיכול. עם זאת, ההמשך תלוי בזן הנגיף. בזן הדרום-אמריקאי ("אנדס") עלולה להתפתח פגיעה ריאתית קשה וקריסת מערכות, בעוד בזנים האירופיים והאסייתיים הסכנה המרכזית היא תסמונת דימומית הכוללת פגיעה חמורה בתפקודי הכליות.

מבחינה רפואית, אין כיום תרופה ייעודית להאנטה. הטיפול הניתן בבתי החולים הוא תומך בלבד, וכולל מתן נוזלים, תמיכה נשימתית, ייצוב לחץ הדם וטיפול בכליות. הדרך היעילה ביותר להתמודד עם הנגיף היא מניעה: הקפדה על הדברת מכרסמים, אטימת פתחים בבתים, שמירת מזון בכלים סגורים הרמטית, והימנעות מטאטוא יבש או שאיבה של גללי מכרסמים, פעולות שעלולות לפזר את הנגיף לאוויר ולגרום להדבקה.