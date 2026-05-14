"הבת שלי בסכנת חיים": אם דואגת ניצחה את העירייה בבית המשפט

מעון. אילוסטרציה ( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

מאבק משפטי עיקש של אם לילדה הלומדת בגן עירוני בראשון לציון הסתיים בניצחון דרמטי: בית משפט השלום בעיר חייב את המדינה והעירייה להציב סייעת רפואית צמודה לילדה המתמודדת עם מחלה נוירולוגית מורכבת.

פסק הדין, שניתן על ידי השופטת שירלי דקל נווה, מהווה תקדים חשוב בזכויות ילדים במערכת החינוך המיוחד. במרכז הפרשה עומדת ילדה קטנה הסובלת ממחלה נוירולוגית קשה הגורמת לאובדן הכרה ואירועים רפואיים פתאומיים במהלך היום. למרות חומרת מצבה והמלצות מפורשות של נוירולוגים מומחים, ועדת הזכאות העירונית דחתה את הבקשה להצמיד לה סייעת רפואית במהלך שעות שהותה בגן. ההחלטה הותירה את האם במצב של חוסר אונים מוחלט מול סכנה ממשית לשלום בתה.

תביעה בבית משפט ( צילום: AI )

"שאלות זיהוי פשוטות במקום אבטחה אמיתית"

עו"ד דוד טובול, שייצג את האם, הציג בפני בית המשפט קו תקיף לפיו הרשויות מתעלמות באופן שיטתי מהמלצות רפואיות מפורשות. טובול הדגיש כי לא מדובר במותרות או בנוחות, אלא בצורך הישרדותי בסיסי: ללא השגחה רציפה ומקצועית, הילדה נמצאת תחת איום יומיומי של פגיעה פיזית קשה או אף גרוע מכך.

בית המשפט נחשף לתמונה מטרידה של מערכת שמעדיפה שיקולים תקציביים ומנהליים על פני בטיחות ילדים.

השופטת דקל נווה ציינה בהחלטתה כי "מאזן הנוחות" נוטה בבירור לטובת הילדה, והבהירה שהנזק הפוטנציאלי לבריאותה משמעותי הרבה יותר מהקשיים המערכתיים או התקציביים שהציגו הגורמים הרשמיים.

ביקורת שיפוטית על התעלמות מהמלצות רפואיות

בהחלטתה מתחה השופטת ביקורת מרומזת אך ברורה על עמדת המדינה והעירייה. היא הדגישה כי כאשר נוירולוגים מומחים ממליצים באופן חד-משמעי על ליווי רפואי צמוד, אין זה ראוי שגורמים מנהליים יתעלמו מכך מטעמים תקציביים. פסק הדין מבהיר שזכותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבל את הטיפול והליווי הנדרשים אינה כפופה לשיקולי נוחות של המערכת.

המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין אחרונים המדגישים את חובתן של רשויות לשים את טובת הילד במרכז, ולא שיקולים מנהליים או כלכליים. כפי שעולה מהחלטות דומות בתחום החינוך המיוחד, בתי המשפט נוקטים גישה נוקשה יותר כלפי גורמים שמתעלמים מהמלצות מקצועיות.

חיוב בהוצאות משפט והוראה מיידית

בסיומו של הדיון הורה בית המשפט למדינה להציב לאלתר סייעת רפואית צמודה שתלווה את הילדה לאורך כל שעות הפעילות החינוכית בגן. בנוסף, חויבה המדינה לשלם לאם הוצאות משפט בסך 3,000 שקלים - סכום המשקף את חומרת המחדל ואת העובדה שהאם נאלצה לפנות לערכאות כדי להבטיח את בטיחות בתה.

פסק הדין מהווה מסר חשוב להורים רבים הנלחמים על זכויות ילדיהם במערכת החינוך המיוחד. המקרה מדגים כי גם כאשר ועדות זכאות דוחות בקשות, ניתן לפנות לערכאות ולקבל סעד משפטי. עו"ד טובול הדגיש בעקבות ההחלטה כי "מדובר בניצחון של השכל הישר על פני בירוקרטיה קשוחה".

המקרה מצטרף לסדרת החלטות משפטיות המחזקות את זכויות הפרט מול מערכות ממשלתיות. ההחלטה צפויה להשפיע על מקרים דומים ברחבי הארץ, ולהוות תקדים לטיפול בבקשות דומות של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.