ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הבוקר (חמישי) במהלך עדותו בבית המשפט פרטים אישיים ורגישים על מצבו הבריאותי.

זה קרה במסגרת דיון בתביעת לשון הרע שהגיש נגד העיתונאים אורי משגב ובן כספית ועורך הדין גונן בן יצחק, הודה נתניהו כי גילה גידול סרטני בערמונית בסוף שנת 2025 - עוד לפני פרוץ המלחמה עם איראן.

על פי דבריו, הגילוי המקרי של הגידול התרחש בעקבות בדיקות שגרתיות שנערכו לאחר טיפול בהגדלה שפירה של הערמונית. "לקראת סוף שנת 2025 הייתה אינדיקציה ראשונית של PSA וגילו כתם קטן, הסתבר שזה תחילתו של גידול סרטני בשלב מוקדם", מסר ראש הממשלה בעדותו.

"זה מאוד שכיח בגילי"

דיווח מדאיג: כלי שיט נחטף על ידי משמרות המהפכה סמוך לאיחוד האמירויות יוסי נכטיגל | 10:45

נתניהו הבהיר כי צוות הרופאים המטפל בו הרגיע אותו לגבי אופי הממצא. "צוות הרופאים אמרו לי שזה מאוד מאוד שכיח אצל גברים בגילי ואפשר לטפל בזה", ציין. "הרבה בוחרים לחיות עם זה אבל יש את האופציה לטפל בזה. כשנותנים לי את האינפורמציה בזמן הגישה שלי זה לסכל את הסכנה".

ראש הממשלה הדגיש כי בחר בטיפול אקטיבי ולא במעקב בלבד. "קיבלתי טיפולי קרינה בינואר ובפברואר של שנה זו, ולאחר מכן הבדיקה הוכיחה שהכתם הוסר לחלוטין", הבהיר. על פי עדותו, הטיפול עבר בהצלחה מלאה וכל בדיקות המעקב מאז מצביעות על היעלמות מלאה של הגידול.

הסבר לעיכוב בפרסום

בעדותו התייחס נתניהו גם לסוגיית עיכוב הפרסום של מצבו הבריאותי. בעבר טען כי הסיבה לכך שהמידע לא פורסם בזמן אמת הייתה חשש מתן "רוח גבית למשטר האיראני" בעיצומה של המלחמה. במהלך העדות חזר על טענה זו והדגיש כי השיקולים היו ביטחוניים ולאומיים.

ראש הממשלה הוסיף והבהיר: "מצבי הבריאותי תקין ויש שאומרים מצוין. לא סבלתי מסרטן בלבלב כפי שדווח באפריל 2024, אם זה היה נכון לא הייתי פה". נתניהו הדגיש כי הוא מתאמן באופן קבוע ומבצע בדיקות רפואיות שוטפות, כאשר כל האינדיקטורים הרפואיים תקינים ואף משתפרים.

פרטים נוספים על מצבו

במסגרת העדות פירט נתניהו גם טיפולים רפואיים נוספים שעבר. "ב-29 בדצמבר 2024 סבלתי מפרוסטטה מוגדלת היא הייתה שפירה לגמרי, החלטנו לטפל בזה סוף סוף. הוחלט להקטין אותה באמצעות לייזר", מסר. לדבריו, הפרוצדורה עברה בהצלחה וללא סיבוכים.

ראש הממשלה ציין כי "עשיתי בדיקות מאמץ מוצלחות" והדגיש: "יש לי קוצב לב, הוא לא הופעל אף פעם. המצב הפיזי שלי לפי כל האינדיקטורים נמצא במעלה הסולם הבריאותי, בעשירון העליון". כזכור, נתניהו עבר בעבר התערבויות רפואיות נוספות, ביניהן ניתוח להסרת גידול שפורסם באפריל השנה.

ההקשר המשפטי

העדות התקיימה במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נתניהו נגד שלושה נתבעים בגין הפצת מידע כוזב לטענתו אודות מצבו הבריאותי. התביעה מתמקדת בדיווחים שפורסמו בעבר על מצבו הרפואי של ראש הממשלה, אשר לטענתו היו מוטעים ופגעו בו.

הגילוי של נתניהו מגיע בתקופה מורכבת מבחינה פוליטית, כאשר הממשלה מתמודדת עם משבר פוליטי סביב חוק הגיוס ולחצים להקדמת מועד הבחירות.