דיווח מדאיג פורסם היום (חמישיי) על ידי ארגון הביטחון הימי הבריטי, המצביע על חשד לחטיפת כלי שיט על ידי משמרות המהפכה האיראניות באזור איחוד האמירויות.

הקשר לביקור טראמפ בסין

העיתוי של האירוע מעורר שאלות בנוגע לקשר האפשרי בין המתיחות במפרץ לביקור הנשיא האמריקני בסין. גורמים אמריקניים חשפו לאחרונה כי חברות סיניות ניהלו מגעים חשאיים עם איראן להעברת אמצעי לחימה דרך מדינות שלישיות, בניסיון להסתיר את מקור המשלוחים.

טראמפ אמר לפני הפגישה עם שי כי יקיים עמו "שיחה ארוכה" על המלחמה במזרח התיכון, וטען כי המנהיג הסיני היה "יחסית בסדר בנושא האיראני". עם זאת, הדיווחים על התמיכה הסינית באיראן עשויים להעלות את הנושא בצורה חדה יותר במהלך הפגישה.

איומים איראניים מתמשכים

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף שיגר לאחרונה מסרים מאיימים לעבר וושינגטון. "אין כל חלופה מלבד לקבל את זכויותיו של העם האיראני כפי שהן מפורטות בהצעת 14 הנקודות", הבהיר קאליבאף. "כל גישה אחרת תהיה חסרת תוצאה לחלוטין; לא יותר מכישלון אחר כישלונות העבר".

בינתיים, גורמים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ טוענים כי הוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד איראן. לפי הדיווחים, טראמפ נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית.