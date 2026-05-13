מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, הגיע היום (רביעי) לבייג'ינג כחלק מביקורו הממלכתי של הנשיא דונלד טראמפ, במהלך שמסמן פריצת דרך דיפלומטית יוצאת דופן.

הגעתו של רוביו התאפשרה לאחר שסין ביצעה שינוי טכני בכתיבת שם משפחתו בסינית, מהלך שנועד לעקוף את הסנקציות ואיסור הכניסה שהטילה עליו המדינה בעבר.

​על פי דיווחים של רשתות החדשות "AP" ו-"רויטרס", הממשל הסיני החל להשתמש בסימנית שונה עבור ההברה הראשונה בשמו של רוביו כבר בינואר 2025.

השינוי יצר הפרדה משפטית ופרוטוקולית בין הסנאטור עליו הוטלו העיצומים לבין מזכיר המדינה המבקר כעת במדינה. "הסנקציות מכוונות נגד דבריו ומעשיו של מר רוביו בנוגע לסין כאשר כיהן כסנאטור אמריקני", הסביר ליו פנגיו, דובר השגרירות הסינית בוושינגטון.

​רוביו, בן ה-54, סומן בעבר על ידי בייג'ינג כדמות עוינת במיוחד בשל פעילותו בנושאי זכויות אדם. הוא ספג סנקציות אישיות ב-2020 בעקבות הובלת חקיקה נגד עבודות כפייה בקרב המיעוט האויגורי וביקורתו על הדיכוי בהונג קונג. מומחים מציינים כי השינוי הלשוני נועד לאפשר את המפגש מבלי שהצד הסיני יצטייר כמי שנסוג מעמדותיו.

​דובר משרד החוץ הסיני, גואו ג'יאקון, התייחס למורכבות המצב ומסר כי "סין תגן בתקיפות על האינטרסים הלאומיים שלה. יחד עם זאת, הכרחי שגורמים רשמיים בדרג גבוה מסין ומארצות הברית ישמרו על קשר באופן הולם".

דברים אלו משקפים את הרצון של שני הצדדים לקיים דיאלוג ישיר בנושאי סחר, בינה מלאכותית והמתיחות בטייוואן, למרות חילוקי הדעות האידיאולוגיים.

​דיפלומטים לשעבר הגדירו את הצעד כפוליטיקה של "משחקי מילים". צ'ן יונגלין, דיפלומט סיני לשעבר, העריך כי "נראה כי התקבלה החלטה לגבי השם הזה לאחר דיונים פנימיים.

מדובר בדרך לשמור על כבודם של השלטונות הסיניים, המאפשרת לרוביו לנסוע למדינה למרות הסנקציות, מבלי שייאלצו לסגת מהן". זוהי הפעם הראשונה שמזכיר מדינה אמריקני תחת סנקציות מבקר באופן רשמי בסין.