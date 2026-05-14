"רוצה להרוויח זמן"

הדרמה נמשכת: נתניהו הציע 'דין רציפות' לחוק הגיוס | דגל התורה: "קצה נפשנו"

ראש הממשלה הציע באמצעות אופיר כץ לתקן את דין הרציפות כדי להעביר את חוק הגיוס בכנסת הבאה - בלי שיצטרכו לעבור את כל הליך החקיקה • דגל התורה דחתה בחריפות: 'פעולות סרק שנועדו להרוויח זמן'

דנים על הגיוס. אריה דרעי ואורי מקלב בכנסת (צילום: באדיבות המצלם)

בתמרון פוליטי שנועד לקנות זמן ולדחות את מועד הבחירות, הציע ראש הממשלה באמצעות יו"ר הקואליציה אופיר כץ לתקן את דין הרציפות בנוגע לחוק הגיוס. לפי ההצעה, במידה ותתקיימנה בחירות, יהיה ניתן בכנסת הבאה להמשיך את תהליכי החקיקה של חוק הגיוס מהנקודה בה הם נעצרו, ולא להתחיל מחדש את כל התהליך.

המהלך נועד לאפשר את העברת החוק ברציפות גם לאחר הבחירות, ובכך לדחות את מועד הבחירות לחודש אוקטובר במקום לקיימן מוקדם יותר. כזכור, בימים האחרונים התגברו הלחצים על נתניהו להביא להעברת חוק הגיוס, כאשר המפלגות החרדיות הביעו אכזבה עמוקה מכך שהחוק לא מתקדם.

אולם ההצעה נתקלה בסירוב נחרץ מצד דגל התורה. בהודעה חריפה שפרסמה המפלגה צוין: "קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהסיח את הדעת, כשבסופו של דבר יטענו כי אין רוב".

דגל התורה הבהירה כי הודיעה להנהלת הקואליציה על התנגדותה לתיקון דין הרציפות, וכי על פי הוראת הגר"ד לנדו, המפלגה פועלת לפיזור הכנסת בהקדם.

כזכור, הגר"ד לנדו הורה השבוע לחברי הכנסת של המפלגה לפעול לפיזור הכנסת, לאחר שהגיע למסקנה כי נתניהו לא יביא להעברת חוק הגיוס.

חבר הכנסת משה גפני מימין, מוטי בבצ'יק משמאל, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

לפי הערכות פוליטיות, המהלך של נתניהו נועד לקנות זמן נוסף ולדחות את מועד הבחירות לחודש אוקטובר, במקום לקיימן מוקדם יותר בקיץ. תיקון דין הרציפות היה אמור לאפשר להמשיך את תהליכי החקיקה של חוק הגיוס גם לאחר הבחירות, מבלי להידרש להתחיל את כל התהליך מחדש.

חברי הכנסת החרדים, אילוסטרציה (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)

במקביל להתפתחויות אלו, יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם ראשי סיעות הקואליציה, כולל החרדים. ההצעה תעלה להצבעה בשבוע הבא, כאשר תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.

המטרה בהגשת החוק היא לשלוט בתהליך החקיקה והפיזור, יחד עם קביעת המועד המועדף לבחירות. כזכור, החרדים הודיעו כי יפעלו לפיזור הכנסת ה-25 בעקבות משבר הגיוס וההבנה שראש הממשלה נתניהו לא יביא להעברת החוק.

יצוין כי בעקבות האמירה הדרמטית של הגר"ד לנדו, לפיה על חברי הכנסת של המפלגה לפעול לפיזור הכנסת, הפסיקו בזרם הליטאי של יהדות התורה לתאם הצבעות עם הקואליציה. "אין לנו אמון יותר בנתניהו", הבהיר הגר"ד בצורה חד משמעית.

0 תגובות

8
קלטו את תרגיל הסרק של ביבי הנוכל
חיים מרדכי
7
ממשלת חורבן
עובדיה
6
אני חרדי ואני כותב בכאב שבגלל זה אני בוחר לראשונה בחיי ( בן 48 ) בבן גביר ולא במפלגה חרדית. הליכה עם השמאל זו סכנה בטחונית וודאית למדינה -אין מצב שאתן לזה יד
שלום
אם אין תורה אין כלום, סליחה אבל מה שכתבת זו כפירה
יוסי
5
אם בכירים ביהדות התורה מצהירים על כוונתם ללכת אם בנט וליברמן גם אני אחרי 30 שנה שהצבעתי לדגל אצביע לעוצמה יהודית בראשות בן גביר ולא אתמוך בממשלת שמאל-ערבים בטח אחרי טבח שמחת תורה.
צביקה
אז תבחר בבן גביר, בלי תורה המדינה במילא תתמוטט, ולא יעזור לך לא בן גביר ולא אף טיפש אחר
יוסי
אז יאלה אוף לבן גביר ועל תשקר לנו על דעת התורה שלך פה המיבחן
יוסף חיים
4
ביבי הביתה!!! מרן הרב לנדו אומר שאתה שקרת אותו הוא צודק לך הביתה!!!!!
חזקי
3
ביבי קיצץ לחרדים לכאורה כשר אוצר קצבאות ילדים לאחר מכן שהיה ראש ממשלה קיצץ בתקציבי תלמודי התורה והישיבות ומעונות יום , ביבי הביתה!!!!!
צבי
100 אחוז סתכלו היסטוריה ביבי לא הטיב עם החרדים
שולמית
2
לא ברור, הרי מי שמונע את חקיקת חוק הגיוס הם שלשת חברי הכנסת של אגד"י גלדקנופף טסלר ופורוש אז מדוע מתלוננים על נתניהו? הוא הרי רוצה להעביר את חוק הגיוס עוד היום?
מאיר
ההסכם שנחתם עם יהדות התורה וש"ס היה שמה שהיה מקום המדינה הוא מה שיהיה הלאה. ללא סנקציות וללא עונשים. בחור ואברך שלומד תורה אינו עבריין. כל 'גוש הימין' שהתחייב לכך ישב בשלטון 3.5 שנים בחינם על חשבונינו.
למאיר
תסתדרו ישפה בלי הגוש :)
לא בחינם.. התקציבים לחרדים בשיא...
1
ביבי... שקרן בן שקרן... רמאי!!
גד

