העובד מעד ונפל בחנות בעיר החרדית; פונה במצב קשה לבית חולים

גבר כבן 50 נפצע אחר הצהריים (רביעי) באורח קשה כתוצאה מתאונת עבודה קשה שהתרחשה בבית עסק בעיר החרדית בני ברק. כוחות החירום וההצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים וסיוע נשימתי, לאחר שנמצא כשהוא סובל מחבלות קשות בראשו ובפניו ומצבו הוגדר לא יציב.

האירוע התרחש סמוך לשעה 16:30, אז התקבלו דיווחים במוקדי החירום על פועל שנפגע במהלך עבודתו השוטפת בתוך חנות בעיר. חובשים ופראמדיקים מארגוני ההצלה השונים, בהם איחוד הצלה, מד"א וארגון 'הצלה', הגיעו במהירות לזירה ומצאו את הגבר מוטל על הרצפה כשהוא מעורפל הכרה.

על פי עדויות, הפציעה נגרמה ככל הנראה לאחר שהאיש מעד במהלך העבודה ונחבט בעוצמה בקרקע או בחפץ קשיח.

לאחר טיפול ראשוני מורכב בשטח, שנועד לייצב את מצבו ככל הניתן, הועלה הפצוע לניידת טיפול נמרץ ופונה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים איכילוב בתל אביב. נסיבות הנפילה המדויקות טרם התבררו במלואן, ובמשטרה ובמשרד העבודה צפויים לבדוק האם מדובר בכשל בטיחותי או במעידה מקרית.

ישראל הלפרין, חובש ביחידת האופנועים של איחוד הצלה, תיאר את המראות הראשונים בזירה: "סיפרו לנו כי הוא מעד במהלך עבודתו בבית העסק וכתוצאה מכך הוא נחבל בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים איכילוב. מצבו בשלב זה מוגדר קשה".

פראמדיקים במד"א ארז ואורי מלמד, יחד עם החובש הבכיר ליפא הירש, הוסיפו: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע, גבר כבן 50, כשהוא שכוב על הרצפה מעורפל הכרה לאחר שנפצע במהלך עבודתו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".

גם חובשי יחידת האופנועים של ארגון 'הצלה', ישראל אלדד וישראל מאיר מאמו, סיפרו על השתלשלות האירוע: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר כבן 50 כשהוא מעורפל הכרה עם חבלה קשה בפניו לאחר שנפגע במהלך עבודתו. יחד עם צוותי מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים איכילוב בתל אביב".