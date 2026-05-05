כיכר השבת
ניסו להגיע רגלית

אימא וארבעת ילדיה נעדרו בדרכם למירון בל"ג בעומר; גילו אותם על צוק

אישה בת 64 וארבעת ילדיה שאיבדו את דרכם בהרים ליד צפת, אותרו הערב כשהם לכודים על צוק. המשפחה אותרה באמצעות רחפן של איחוד הצלה שסרק את האזור, וכוחות יחידת החילוץ פועלים כעת בשטח לחילוצם המהיר תחת תנאי שטח מורכבים 0בארץ)

1תגובות
(צילום: יחידת הרחפנים, איחוד הצלה)

אירוע דרמטי התרחש הערב (שלישי) בעיצומן של חגיגות ל"ג בעומר באזור מירון, כאשר מבצע חיפושים נרחב הסתיים באיתורם של חמישה בני משפחה שנלכדו על צוק.

מדובר באישה כבת 64 וארבעת ילדיה, בגילאי 10 עד 15, אשר עשו את דרכם רגלית לכיוון ציון הרשב"י במירון, אך איבדו את דרכם בתוואי השטח ההררי והסבוך המקיף את העיר צפת.

בשל תנאי השטח הקשים והחשיכה שהחלה לרדת, המשפחה מצאה את עצמה במצב של סכנה ממשית כשהם תקועים על צוק ללא יכולת לנוע קדימה או לשוב על עקבותיהם.

הדיווח הראשוני על היעדרותם התקבל במוקד איחוד הצלה בשעה 18:43, לאחר שהקשר עם בני המשפחה אבד ומיקומם המדויק לא היה ידוע. עם קבלת הקריאה, הוקם חפ"ק משותף וחבירה ליחידת החילוץ והצלה הארצית, שהחלה בסריקות נרחבות באזור ההררי שבין צפת למירון. מדובר באזור המתאפיין במדרונות חדים ובצמחייה עבותה, מה שהקשה על צוותי החילוץ הקרקעיים לאתר את המשפחה בפרק זמן קצר, דבר שהעלה את מפלס החרדה לשלומם של הילדים והאם המבוגרת.

הפריצה במבצע החיפושים הגיעה מכיוון יחידת הרחפנים של איחוד הצלה. במהלך טיסת חיפוש טכנולוגית שסרקה את פני השטח מגובה רב, הצליח מפעיל הרחפן לזהות את הדמויות כשהן מבודדות על אחד הצוקים באזור.

האיתור המהיר באמצעות הרחפן איפשר לכוחות ההצלה המקצועיים של יחידת החילוץ (יחל"צ) להבין את המיקום המדויק ואת הדרך המהירה ביותר להגעה אליהם. ברגעים אלו פועלים כוחות החילוץ בשטח תחת הכוונה רציפה של הרחפן מלמעלה, במטרה להוריד את בני המשפחה בבטחה מהמצוק ולהעניק להם טיפול רפואי במידת הצורך.

מירוןאיחוד הצלה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ההחלטה של הממשלה גרמה להם לבוא בדרך לא דרך. לפני שהם יחליטו אם לסגור או לא. שילמדו מי זה רשבי. איך חילונים מחליטים לחרדים על דבר שהם לא יודעים. החרדים מתנגדים כי יש להם רקורד של ממשלה שמתנכלת לחרדים. אז שידעו ראשי הממשלה שעם ישראל הם עם קשה עורף. באש ובמים. כי הם לא מכירים ויודעים מי זה רשבי. אולי א
גבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר