אירוע דרמטי התרחש הערב (שלישי) בעיצומן של חגיגות ל"ג בעומר באזור מירון, כאשר מבצע חיפושים נרחב הסתיים באיתורם של חמישה בני משפחה שנלכדו על צוק.

מדובר באישה כבת 64 וארבעת ילדיה, בגילאי 10 עד 15, אשר עשו את דרכם רגלית לכיוון ציון הרשב"י במירון, אך איבדו את דרכם בתוואי השטח ההררי והסבוך המקיף את העיר צפת.

בשל תנאי השטח הקשים והחשיכה שהחלה לרדת, המשפחה מצאה את עצמה במצב של סכנה ממשית כשהם תקועים על צוק ללא יכולת לנוע קדימה או לשוב על עקבותיהם.

הדיווח הראשוני על היעדרותם התקבל במוקד איחוד הצלה בשעה 18:43, לאחר שהקשר עם בני המשפחה אבד ומיקומם המדויק לא היה ידוע. עם קבלת הקריאה, הוקם חפ"ק משותף וחבירה ליחידת החילוץ והצלה הארצית, שהחלה בסריקות נרחבות באזור ההררי שבין צפת למירון. מדובר באזור המתאפיין במדרונות חדים ובצמחייה עבותה, מה שהקשה על צוותי החילוץ הקרקעיים לאתר את המשפחה בפרק זמן קצר, דבר שהעלה את מפלס החרדה לשלומם של הילדים והאם המבוגרת.

הפריצה במבצע החיפושים הגיעה מכיוון יחידת הרחפנים של איחוד הצלה. במהלך טיסת חיפוש טכנולוגית שסרקה את פני השטח מגובה רב, הצליח מפעיל הרחפן לזהות את הדמויות כשהן מבודדות על אחד הצוקים באזור.

האיתור המהיר באמצעות הרחפן איפשר לכוחות ההצלה המקצועיים של יחידת החילוץ (יחל"צ) להבין את המיקום המדויק ואת הדרך המהירה ביותר להגעה אליהם. ברגעים אלו פועלים כוחות החילוץ בשטח תחת הכוונה רציפה של הרחפן מלמעלה, במטרה להוריד את בני המשפחה בבטחה מהמצוק ולהעניק להם טיפול רפואי במידת הצורך.