כיכר השבת
בבאר שבע

ראשי ויועצי 'מזור' בסיור מקצועי במרכז הרפואי החדש של 'אסותא' 

במסגרת המהפכה הרפואית של הנגב עם פתיחת מרכז 'אסותא' בבאר שבע: ביקור רב רושם של היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי ומנכ"ל הארגון נחום פראנק במתחם הרפואי הענק שנחנך בנגב | סקירה מקצועית על חדרי הניתוח ומכוני הדימות המתקדמים | שיתוף פעולה אסטרטגי לטובת ציבור החולים והנגשת שירותי רפואה פרטיים וציבוריים ברמה הגבוהה ביותר (בריאות)

כב
מקודם |
ראשי ויועצי 'מזור' בסיור מקצועי במרכז הרפואי החדש של 'אסותא' בבאר שבע (צילום: באדיבות המצלם)

צמרת 'מזור', בראשות היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי ומנכ"ל הארגון נחום פראנק, קיימו השבוע סיור מקצועי ומקיף במרכז הרפואי הענק והחדש של רשת 'אסותא' בבאר שבע.

ראשי ארגון הייעוץ הרפואי המוביל 'מזור' היו אורחיהם של יו"ר דירקטוריון אסותא פרופ' שוקי שמר ומנהלת בית החולים הגב' רוחמה אלחיאני. נציגי ההנהלה הציגו בפני הנהלת 'מזור' את תנופת הפיתוח האדירה לשירותים הרפואיים בנגב שמוביל 'אסותא' - שהינו המרכז הרפואי השני בגודלו בדרום.

המרכז הרפואי הענק של 'אסותא', מעניק מענה רפואי מתקדם ונגיש לכלל תושבי האזור, כאשר המבנה החדש והמתקדם, שנחנך לאחרונה ברחוב חיים יחיל, מהווה קפיצת מדרגה משמעותית במפת השירותים הרפואיים בישראל בכלל ובאזור הנגב בפרט.

במהלך הסיור המרתק, עמדו ראשי 'מזור' מקרוב על המערכים הרפואיים החדשניים שהוקמו במקום. המשלחת סיירה בחדרי הניתוח החדישים, במחלקות האשפוז ובמכוני הדימות מהמתקדמים בעולם, הכוללים מכשירי CT ו-MRI חדישים, לצד ניידת MRI ייעודית המשרתת את תושבי הדרום.

היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי ומנכ"ל 'מזור' נחום פראנק קיבלו סקירה נרחבת ממנהלת בית החולים על החזון שמאחורי הקמת המרכז, ועל הפעילות שהיקפה עומד על למעלה מ-12,000 ניתוחים וכ-130,000 בדיקות וייעוצים בשנה, תוך דגש על האפשרות הניתנת למטופלים לבחור את הרופא המנתח - שירות הזמין לחברי כלל קופות החולים.

הרב שמעון רגובי הביע את התרשמותו העמוקה מההשקעה הניכרת בתשתיות ובטכנולוגיות הרפואיות, וציין כי מדובר בבשורה של ממש עבור המטופלים בדרום הארץ הזקוקים למצוינות רפואית קרוב לביתם. הנהלת 'מזור' הדגישה את החשיבות שבחיזוק הרפואה המקצועית והנגשתה לקהל הרחב, מתוך מחויבות אמיתית לשירות איכותי ומסור.

במקביל הוצג בפני המשלחת המענה המקצועי הניתן במכונים השונים ב'אסותא', ביניהם מכון הלב, הגסטרו, רפואת העיניים ומרפאת הכאב, המאוישים על ידי בכירי הרופאים.

בסיום הביקור הודו ראשי הארגון להנהלת 'אסותא' ולצוותים הרפואיים על האירוח ועל שיתוף הפעולה הפורה לאורך השנה כולה. המשתתפים סיכמו על המשך הידוק הקשר המקצועי בין היועצים הרפואיים של 'מזור' לבין המרכז הרפואי בבאר שבע, במטרה להמשיך ולהוביל את המהפכה הרפואית ולהביא מזור ומרפא לכלל הפונים מכל רחבי האזור.

"ההתפתחות המרשימה שראינו ב'אסותא' באר שבע היא בשורה של ממש עבור ציבור החולים בנגב כולו", אמר מנכ"ל 'מזור' נחום פראנק בסיכום הביקור. "היכולת שלנו להפנות חולים ל'אסותא' - המרכז הרפואי הגדול שמאפשר למטופל לבחור את הרופא המנתח הטוב ביותר, לצד קיצור תורים משמעותי במכוני ה-MRI וה-CT, אלו הם כלים קריטיים שמאפשרים לנו ב'מזור' לתת את המענה המהיר והמקצועי ביותר לכל פונה.

"מצאנו כאן אוזן קשבת ורצון אמיתי של ההנהלה בראשות פרופ' שמר והגב' אלחיאני להתאים את השירותים הרפואיים לצרכי הקהילה", הדגיש מנכ"ל 'מזור', "ואנו בטוחים ששיתוף הפעולה הזה ימשיך להתרחב לטובת הכלל".

ראשי ויועצי 'מזור' בסיור מקצועי במרכז הרפואי החדש של 'אסותא' בבאר שבע (צילום: באדיבות המצלם)
ראשי ויועצי 'מזור' בסיור מקצועי במרכז הרפואי החדש של 'אסותא' בבאר שבע (צילום: באדיבות המצלם)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות בריאות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר