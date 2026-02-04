צמרת 'מזור', בראשות היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי ומנכ"ל הארגון נחום פראנק, קיימו השבוע סיור מקצועי ומקיף במרכז הרפואי הענק והחדש של רשת 'אסותא' בבאר שבע.

ראשי ארגון הייעוץ הרפואי המוביל 'מזור' היו אורחיהם של יו"ר דירקטוריון אסותא פרופ' שוקי שמר ומנהלת בית החולים הגב' רוחמה אלחיאני. נציגי ההנהלה הציגו בפני הנהלת 'מזור' את תנופת הפיתוח האדירה לשירותים הרפואיים בנגב שמוביל 'אסותא' - שהינו המרכז הרפואי השני בגודלו בדרום.

המרכז הרפואי הענק של 'אסותא', מעניק מענה רפואי מתקדם ונגיש לכלל תושבי האזור, כאשר המבנה החדש והמתקדם, שנחנך לאחרונה ברחוב חיים יחיל, מהווה קפיצת מדרגה משמעותית במפת השירותים הרפואיים בישראל בכלל ובאזור הנגב בפרט.

במהלך הסיור המרתק, עמדו ראשי 'מזור' מקרוב על המערכים הרפואיים החדשניים שהוקמו במקום. המשלחת סיירה בחדרי הניתוח החדישים, במחלקות האשפוז ובמכוני הדימות מהמתקדמים בעולם, הכוללים מכשירי CT ו-MRI חדישים, לצד ניידת MRI ייעודית המשרתת את תושבי הדרום.

היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי ומנכ"ל 'מזור' נחום פראנק קיבלו סקירה נרחבת ממנהלת בית החולים על החזון שמאחורי הקמת המרכז, ועל הפעילות שהיקפה עומד על למעלה מ-12,000 ניתוחים וכ-130,000 בדיקות וייעוצים בשנה, תוך דגש על האפשרות הניתנת למטופלים לבחור את הרופא המנתח - שירות הזמין לחברי כלל קופות החולים.

הרב שמעון רגובי הביע את התרשמותו העמוקה מההשקעה הניכרת בתשתיות ובטכנולוגיות הרפואיות, וציין כי מדובר בבשורה של ממש עבור המטופלים בדרום הארץ הזקוקים למצוינות רפואית קרוב לביתם. הנהלת 'מזור' הדגישה את החשיבות שבחיזוק הרפואה המקצועית והנגשתה לקהל הרחב, מתוך מחויבות אמיתית לשירות איכותי ומסור.

במקביל הוצג בפני המשלחת המענה המקצועי הניתן במכונים השונים ב'אסותא', ביניהם מכון הלב, הגסטרו, רפואת העיניים ומרפאת הכאב, המאוישים על ידי בכירי הרופאים.

בסיום הביקור הודו ראשי הארגון להנהלת 'אסותא' ולצוותים הרפואיים על האירוח ועל שיתוף הפעולה הפורה לאורך השנה כולה. המשתתפים סיכמו על המשך הידוק הקשר המקצועי בין היועצים הרפואיים של 'מזור' לבין המרכז הרפואי בבאר שבע, במטרה להמשיך ולהוביל את המהפכה הרפואית ולהביא מזור ומרפא לכלל הפונים מכל רחבי האזור.

"ההתפתחות המרשימה שראינו ב'אסותא' באר שבע היא בשורה של ממש עבור ציבור החולים בנגב כולו", אמר מנכ"ל 'מזור' נחום פראנק בסיכום הביקור. "היכולת שלנו להפנות חולים ל'אסותא' - המרכז הרפואי הגדול שמאפשר למטופל לבחור את הרופא המנתח הטוב ביותר, לצד קיצור תורים משמעותי במכוני ה-MRI וה-CT, אלו הם כלים קריטיים שמאפשרים לנו ב'מזור' לתת את המענה המהיר והמקצועי ביותר לכל פונה.

"מצאנו כאן אוזן קשבת ורצון אמיתי של ההנהלה בראשות פרופ' שמר והגב' אלחיאני להתאים את השירותים הרפואיים לצרכי הקהילה", הדגיש מנכ"ל 'מזור', "ואנו בטוחים ששיתוף הפעולה הזה ימשיך להתרחב לטובת הכלל".