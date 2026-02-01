כיכר השבת
בהלה ברשתות בדרום

אריה משוטט ברחוב? עיריית באר שבע מבהירה: מדובר בפייק ניוז

אחרי שנרשמה בהלה רבתית ברשתות בדרום, לאחר שפורסמה תמונה של אריה השוכב לצד הכביש, תחת הכותרת על 'אריה המשוטט ברחובות באר שבע', בעיריית באר שבע נאלצו להבהיר כי מדובר בפרסום שקרי ופייק ניוז | "בהמשך לפרסום השקרי שמופץ בשעות האחרונות על אריה שברח מהמדבריום - מדובר בשקר" נמסר (בארץ)

אריה | אילוסטרציה (צילום: pixabay - Alexas_Fotos)

בשעות האחרונות נרשמה בהלה רבתית ברשתות באזור העיר באר שבע, לאחר שמאן דהו חסר אחריות פרסם תמונה של אריה גדול מימדים השוכב לצד הכביש, תחת הכותרת על 'אריה המשוטט ברחובות באר שבע'.

בעיריית באר שבע נאלצו להבהיר כי מדובר בפרסום שקרי ו. בהודעת העירייה נכתב כי "בהמשך לפרסום השקרי שמופץ בשעות האחרונות על אריה שברח מהמדבריום - מדובר בשקר". "שום אריה לא ברח מהמדבריום - מדובר בפייק ניוז!", הבהירו בעירייה.

הודעת עיריית באר שבע

במדבריום המשתרע על פני כ־140 דונם מוצגים למעלה מ־130 מינים של יונקים, עופות וזוחלים, שרובם מותאמים לחיים במדבר ובאזורים צחיחים אחרים בעולם. התצוגות מחולקות לפי בית גידול אקולוגי, המדמה את תנאי הסביבה וההתאמות הייחודיות של כל מין.

ייחודו של הפארק הוא בהצגת מינים מדבריים נדירים, לרבות כאלה הנמצאים בסכנת הכחדה, ובשימורם באמצעות שיתופי פעולה עם איגוד האירופאי של גני החיות והאקווריומים (EAZA). במדבריום פועלת מרפאת חיות המטפלת בחיות בר פצועות המובאות על ידי רשות הטבע והגנים, כאשר בעלי חיים המחלימים משוחררים בחזרה לטבע, ואחרים מקבלים בית קבע בפארק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר