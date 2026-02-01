אריה משוטט ברחוב? עיריית באר שבע מבהירה: מדובר בפייק ניוז

אריה | אילוסטרציה ( צילום: pixabay - Alexas_Fotos )

בשעות האחרונות נרשמה בהלה רבתית ברשתות באזור העיר באר שבע, לאחר שמאן דהו חסר אחריות פרסם תמונה של אריה גדול מימדים השוכב לצד הכביש, תחת הכותרת על 'אריה המשוטט ברחובות באר שבע'. בעיריית באר שבע נאלצו להבהיר כי מדובר בפרסום שקרי ופייק ניוז. בהודעת העירייה נכתב כי "בהמשך לפרסום השקרי שמופץ בשעות האחרונות על אריה שברח מהמדבריום - מדובר בשקר". "שום אריה לא ברח מהמדבריום - מדובר בפייק ניוז!", הבהירו בעירייה.

הודעת עיריית באר שבע

במדבריום המשתרע על פני כ־140 דונם מוצגים למעלה מ־130 מינים של יונקים, עופות וזוחלים, שרובם מותאמים לחיים במדבר ובאזורים צחיחים אחרים בעולם. התצוגות מחולקות לפי בית גידול אקולוגי, המדמה את תנאי הסביבה וההתאמות הייחודיות של כל מין.

ייחודו של הפארק הוא בהצגת מינים מדבריים נדירים, לרבות כאלה הנמצאים בסכנת הכחדה, ובשימורם באמצעות שיתופי פעולה עם איגוד האירופאי של גני החיות והאקווריומים (EAZA). במדבריום פועלת מרפאת חיות המטפלת בחיות בר פצועות המובאות על ידי רשות הטבע והגנים, כאשר בעלי חיים המחלימים משוחררים בחזרה לטבע, ואחרים מקבלים בית קבע בפארק.