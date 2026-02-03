מצוות השבת אבידה יוצאת דופן התקיימה בימים האחרונים, תוך סגירת מעגל מרגשת במיוחד, לאחר לא פחות מ־24 שנים של חיפושים. בלב הסיפור ניצב הרב מנחם מענדל יצחקי, שליח חב"ד בשכונת נחל בקע בעיר הדרומית בער שבע.

הכל החל לפני כחמש שנים. פנה אליו יום אחד יהודי מבוגר תושב שכונתו והביא עמו זוג תפילין שמצא שנים מוקדם יותר באוטובוס ציבורי. מאחר שבעבר רכש הרב יצחקי ממנו את דירתו, והייתה ביניהם היכרות מוקדמת, סבר האיש כי הרב הוא הכתובת הנכונה לנסות ולהשיב את האבידה לבעליה.

הרב יצחקי נטל על עצמו את המשימה והחל לברר למי שייכות התפילין. לדבריו, הוא אף בדק את התפילין, שהן כשרות, וניסה לאתר בכל דרך את בעליהן - אף שעברו שנים רבות מאז שנשכחו".

במשך כחמש שנים ניסה בדרכים שונות לאתר את בעל האבידה - אך ללא הצלחה. “שלחתי הודעות, בדקתי, ניסיתי כל כיוון אפשרי ולא הצלחתי”, הוא מספר. “אפילו אמרתי לעצמי שאם לא אמצא, יש לי שישה זוגות תפילין שמסתובבים בשכונה - ואם יהיה יהודי שירצה להניח תפילין ולא יהיה לו, אולי אתן לו אותן. אבל משהו בפנים אמר לי: תנסה עוד פעם”.

הפריצה הגיעה דווקא ממקום בלתי צפוי. “בערב אחד מתקשר אליי יהודי ואומר לי: שמעתי את הסיפור בקו נייעס. יש תוכנת אגרון ששם ניתן לאתר שמות. אני מאמין שתמצא אותו”.

הרב יצחקי המשיך לבדוק, ואז הגיע החיבור המכריע. “אדם מסוים התקשר אליי, ונתן לי סימנים מדויקים: באיזה נוסח התפילין, אילו איורים יש על הבתים, פרטים שרק הבעלים האמיתיים יכול לדעת”.

כך התברר הסיפור המלא: התפילין אבדו לפני 24 שנים, בתחנה המרכזית בחיפה לבחור ישיבה צעיר שרק חגג אז בר־מצווה. במשך השנים חיפש אחריהן, אך לבסוף התייאש. כאמור השבוע הגיע הסיפור לסיומו המרגש, כאשר הרב יצחקי דאג להשיב את זוג התפילין לבעליהן, כיום תושב מודיעין עילית.

התפילין יקרות מאוד למאבדן, לא רק משום שקיבל אותן בבר המצווה שלו, אלא בעיקר משום שמדובר בתפילין שאותם כתב דודו, שכיום בנקוף השנים כבר חדל ממלאכת הסת"ם. המאבד אמר כי ישמח להעניק את התפילין לבנו, וכך ישארו "במשפחה".

“זו התרגשות גדולה”, מסכם הרב. “לא כל יום זוכים להשיב אבידה אחרי כל כך הרבה שנים. לראות איך תפילין שאבדו לילד בן 13 חוזרות לאותו אדם - היום כאברך בוגר - זו ממש השגחה פרטית”.