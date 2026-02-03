כיכר השבת
אלפים השתתפו בטיש ט"ו בשבט שערך הינוקא בדרום | הסיבה למיקום ותיעוד נרחב

הגאון רבי שלמה יהודה בארי, המכונה 'הינוקא', ירד בט"ו בשבט לדרום בארץ, לשם הוזמן לערוך סדר ט"ו בשבט עם אלפי אנשים שהגיעו להתברך ולשמוע שיעור בענייני דיומא | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)

הגאון רבי שלמה יהודה בארי, "הינוקא" נוהג לצאת לשיעורי חיזוק ומעמדי התעוררות מיוחדים ברחבי הארץ, לרגל ט"ו בשבט, הוא הוזמן הפעם לדרום, כדי לערוך מעמד מיוחד בהשתתפות אלפים.

הבשורה על הגעתו של הינוקא עברה מפה לאוזן ואלפים הגיעו לאולם טרויה, כדי לשמוע את הינוקא הידוע בשיעוריו המעמיקים והמחכימים בכל מקצועות התורה, וברכותיו שרבים נושעו מהם.

מיד עם כניסתו למעמד התקבל הגאון הינוקא בשירה אדירה של 'ימים על ימי מלך תוסיף' ו'כל אשר יעשה יצליח', כאשר רבים מתלמידי החכמים החשובים שהשתתפו במעמד לצד כל חלקי הציבור, נדחקו כדי להצליח להתברך ולהיוועץ מהגאון הינוקא.

מול שולחן ארוך עם מפה לבנה שישובים סביבו אברכים ותלמידי ישיבות מאשדוד וגלילותיה, בירך הגאון הינוקא על הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל - יחד עם הציבור הגדול שהתכבד גם הוא בבר פירות עשיר ומגוון לרגל היום המיוחד.

לאחר מכן פתח בשיעור מעמיק ועמד על מעלתה העצומה של מידת הכרת הטוב ולחילופין חלילה כפיות טובה – מהתור, וקישר זאת להבדלים בין הברכה על פירות האילן לברכה על פירות האדמה; והקשר של כל זה למשה רבינו ועם ישראל.

כשהסתיים השיעור המעמיק, פתח הגאון הינוקא במעמד התרוממות והתעלות של ניגונים עתיקים וקדושים כשהוא סוחף עמו שעה ארוכה את הציבור. רבים זכו לגשת לאחר מכן ולהתברך ולהיוועץ בענייני הכלל והפרט.

