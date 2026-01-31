הפוסק הגאון רבי אהרון בוטבול והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"ט"ו בקאסט" - הפודקאסט שיעשה לכם סדר בכל מנהגי ט"ו בשבט | מה מברכים על פיצוחים ועל מיצים טבעיים? • צפו (כיכר הסכתים)
הדיל ניצח: רשימת החברים החדשים במועצת הרבנות הראשית | אדלשטיין ממשיך לסבך עניינים: ההצהרה על חוק הגיוס | הרבי ניגן על פסנטר בטיש הפירות עם אלי הרצליך | הדמעות של ר' בערל עם משפחות החטופים והמעלית החדשה (מעייריב)
צה"ל לצעיר חרדי: תתייצב ואל תצא מהארץ | עולם הטישים חודר לישיבות הספרדיות: סיקור נרחב | גדול מחזירי התשובה הודיע: אתמודד לחבר מועצת הרבנות | רה"י והראש"ל במכתב תמיכה ברבה של נתיבות | אבל בפתח תקווה: הרב בקשט זצ"ל | מה יקרה בשבת בשעה 12:00? מדינה במתח (מעייריב)
בשכונת בית ישראל בירושלים, נערך היום 'טיש פירות' מיוחד לרגל ט"ו בשבט, בבית המדרש של חסידי זוועהיל | החסידים שהשתתפו שרו מניגוני היום, קיבלו פירות מידי האדמו"ר שערך 'לחיים' | צלם 'כיכר השבת' היה שם ותיעד (חסידים)