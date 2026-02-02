באיראן משוכנעים שטראמפ לא שונה בהרבה מקודמיו בתפקיד אובאמה וביידן. במהלך שיחות המו"מ בין הצדדים, האיראניים מקשיחים עמדות ומורחים את הזמן. בישראל גוברת ההערכה: תקיפה אמריקנית באיראן היא לא שאלה של האם אלא של מתי. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

צבע שחור בפעולה

מערכת צבע שחור של הפלג הירושלמי שוב הוכיחה את עצמה בעת ניסיון מעצר עריק חרדי בביתו שבאור יהודה בשעת לפנות בוקר. עשרות שהגיעו לזירה מנעו משוטרי המשטרה הצבאית לבצע את זממם והאחרונים נאלצו לעזוב את המקום בבושת פנים ובידיים ריקות. הנותרים במקום פצחו בריקודי שמחה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מאבק השבת בהרצליה

ח"כ אושר שקלים, בכובעו כיו"ר הוועדה לפניות הציבור, החל לקבל זרם תלונות כנגד עיריית הרצלייה - זאת לאחר פרסום כתבת ענק בכיכר השבת שחשפה את דרישות העירייה למכרזי הפוד טראק בעיר. אחת הדרישות עליהן עיריית הרצליה לא מסכימה להתפשר - היא העבודה בשבת. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מגיש 'כיכר השבת' יוסי עבדו, יצא לסיור מיוחד בכנסת לרגל יום ההולדת ה-77 של המשכן. רגע מרגש במיוחד נרשם כשחברת הכנסת לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית שיתפה את יוסי בנס אישי שאירע בביתה בליל ט"ו בשבט. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגדיל לעשות וסיפר כי בחצר ביתו הוא מגדל את כל שבעת המינים כפרויקט מיוחד. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

לאורך הטיש

האדמו"ר מקודינוב, בהחלטה יוצאת דופן, בחר לשבת במהלך ה'טיש פירות' המסורתי - לאורך השולחן ולא בראשו כמקובל. הסיבה לכך יוצאת דופן והיא מובאת במלואה בכתבת הווידאו שלפניכם. צפייה נעימה.