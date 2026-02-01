כך מזהה מערכת AI PRO מחלות עוד לפני שהן מורגשות

בכללית מאמינים שהרפואה של העשור הקרוב לא תתחיל בחדר ההמתנה – אלא הרבה לפני. מערכת רפואה פרואקטיבית, המבוססת על בינה מלאכותית וביג דאטה, פועלת בשנים האחרונות מאחורי הקלעים של שירותי הבריאות ומסייעת לצוותים הרפואיים לזהות סיכון למחלה בשלב מוקדם, עוד לפני שהמטופל עצמו מרגיש שמשהו אינו כשורה.

המערכת סורקת באופן שוטף את הנתונים הרפואיים הקיימים בתיק האישי של המטופלים, מנתחת כמויות עצומות של מידע ומצליבה אותם עם הנחיות רפואיות עדכניות. באמצעות זיהוי דפוסים חריגים, כאלה שלעין אנושית קשה מאוד לאתר, היא מתריעה בפני הצוות הרפואי על מצבים שמחייבים תשומת לב.

עם זאת, בכללית מבהירים כבר בתחילת הדרך: לא מדובר במחשב שמחליט במקום הרופאים. המערכת אינה מאבחנת ואינה מקבלת החלטות רפואיות עצמאיות. היא מציגה המלצות בלבד, והרופא או הרופאה הם שמפעילים שיקול דעת רפואי ומחליטים מה נכון עבור כל מטופל.

הכינוי בינה מלאכותית נובע מהיכולת של המערכת לנתח נפחי מידע עצומים בפרקי זמן קצרים, פעולה שאילו הייתה מתבצעת בידי אדם, הייתה אורכת אינספור שעות. בכך היא מאפשרת לצוותים הרפואיים להתמקד בקבלת החלטות ולא בעיבוד הנתונים עצמם.

עבור המטופלים, המפגש עם המערכת מתרחש לעיתים בלי שיזמו דבר. כאשר רופא או רופאה מאשרים המלצה של AI PRO, המטופל מקבל הודעה או עדכון ביישומון כללית, עם הפניה לבדיקה, למרשם או להמשך טיפול. לא פעם מדובר בפנייה מפתיעה, שמגיעה דווקא כשלא הורגשה החמרה כלשהי.

בכללית מסבירים כי זהו לב הרעיון: עבודה יזומה ולא רק תגובתית. המטרה היא לזהות מצבים רפואיים שדורשים טיפול לפני שהם מחמירים – ולא להמתין עד שהבעיה כבר משפיעה על איכות החיים.

העובדה שהמערכת “יוזמת פנייה” מעלה לעיתים חשש מפני מעקב רציף, אך בכללית מדגישים כי אין מדובר במעקב אישי. המערכת עושה שימוש אך ורק במידע רפואי שכבר קיים בתיק, כחלק מהטיפול השוטף, ואינה אוספת מידע חדש או עושה בו שימוש שאינו רפואי.

גם סוגיית אבטחת המידע זוכה להתייחסות ברורה: כלל הנתונים נשארים בתוך מערכות כללית, נגישים אך ורק לצוות המטפל, ובהתאם לנהלים מחמירים של פרטיות ואבטחת מידע רפואי.

למרות התחושה שמדובר בפריצת דרך חדשה, מערכת הרפואה הפרואקטיבית אינה מערכת ניסיונית. היא פועלת בכללית כבר מספר שנים ומשמשת בפועל את צוותי הרפואה והאחיות במרפאות הקהילה. החידוש הנוכחי הוא בהרחבת השימוש ובהנגשת הפעילות גם למטופלים עצמם, כחלק ממעבר כולל לרפואה פרו־אקטיבית.

המערכת אינה מיועדת רק למי שמתמודדים עם מחלה כרונית או למבוגרים הזקוקים למעקב צמוד. היא רלוונטית גם לאנשים צעירים ובריאים, כאלה שלא תמיד מגיעים לרופא ושלא תמיד מרגישים כשמשהו משתנה. המטרה, מסבירים בכללית, היא לראות את התמונה המלאה, גם כשנדמה שהכול תקין.

ומה נדרש מהמטופל? שום דבר. אין צורך לפנות ביוזמה או לבקש להצטרף. אם עולה צורך רפואי, הצוות המטפל הוא שפונה. עם זאת, בכללית מדגישים נקודה חשובה: גם בעידן של בינה מלאכותית מתקדמת, אין להסתמך על המערכת במקום פנייה לרופא. כל תחושת כאב, שינוי או חשש מחייבים פנייה יזומה לרופא, לאחות או למרפאה. AI PRO נועדה לתמוך ולסייע, לא להחליף בדיקה רפואית.