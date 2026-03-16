כיכר השבת
חוסן ארגוני

ערבות הדדית בצל המלחמה: המיזם של מכבי  לתמיכה בעסקים של עובדיה

המצב הביטחוני המורכב הביא עסקים קטנים רבים אל סף קריסה כלכלית. במכבי שירותי בריאות החליטו לא לעמוד מן הצד, והשיקו קטלוג עסקים ייחודי המאגד מאות עסקים בבעלות עובדי הקופה ובני משפחותיהם, במטרה לעודד רכישה פנים-ארגונית ולחזק את החוסן הכלכלי של משפחת מכבי (בריאות)

כב
מקודם |
עו"ד שימי פרג', סמנכ"ל משאבי אנוש במכבי שירותי בריאות (צילום: באדיבות המצלם)

בתקופה בה מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים, השפעות המלחמה ניכרות לא רק בחזית, אלא גם בעורף הכלכלי. עסקים עצמאיים רבים, המהווים את עמוד השדרה של המשק הישראלי, חווים ירידה חדה בפעילות וקשיים בשימור שגרה עסקית. בתוך המציאות הזו, בולטת יוזמה חדשה של אגף משאבי אנוש במכבי שירותי בריאות, המבקשת לייצר רשת ביטחון קהילתית ועסקית עבור עובדי הארגון וחברות הבת.

תחת הכותרת "עסקים של משפחות מכבי", הפיץ הארגון בקרב אלפי עובדיו חוברת דיגיטלית מושקעת, המרכזת מידע על עסקים עצמאיים הנמצאים בבעלות עובדים או בני משפחתם מדרגה ראשונה. המיזם, שנולד מתוך זיהוי המצוקה הכלכלית בשטח, נועד לתת במה וחשיפה למגוון רחב של שירותים ומוצרים בתחומים מגוונים.

המהלך נתפס לא רק כסיוע כלכלי נקודתי, אלא כחלק מתפיסה רחבה של חוסן ארגוני. במכבי מאמינים כי חיזוק העובד במישור האישי והמשפחתי משפיע ישירות על יכולתו להמשיך ולהעניק שירות רפואי איכותי ומסור למטופלים, דווקא בימים בהם מערכת הבריאות נדרשת לעמוד בעומסים חריגים.

עו"ד שימי פרג', סמנכ"ל משאבי אנוש במכבי שירותי בריאות, מסביר את הרציונל מאחורי היוזמה: "במיוחד בעיתות חירום בהם מערכת הבריאות כולה מגויסת לטובת שמירה על עורף בריא וחזק, לצד תמיכה וליווי של משפחות שנפגעו או שביתם נפגע במלחמה, ראינו את הצורך בהעצמת העובדים ובתמיכה בעסקים מהם הם מתפרנסים. מכבי שמחה להוות סמל ודוגמה להוקרת ההון האנושי של עובדיה, ולפעול מתוך ערבות הדדית אמיתית".

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר