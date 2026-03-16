בתקופה בה מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים, השפעות המלחמה ניכרות לא רק בחזית, אלא גם בעורף הכלכלי. עסקים עצמאיים רבים, המהווים את עמוד השדרה של המשק הישראלי, חווים ירידה חדה בפעילות וקשיים בשימור שגרה עסקית. בתוך המציאות הזו, בולטת יוזמה חדשה של אגף משאבי אנוש במכבי שירותי בריאות, המבקשת לייצר רשת ביטחון קהילתית ועסקית עבור עובדי הארגון וחברות הבת.

תחת הכותרת "עסקים של משפחות מכבי", הפיץ הארגון בקרב אלפי עובדיו חוברת דיגיטלית מושקעת, המרכזת מידע על עסקים עצמאיים הנמצאים בבעלות עובדים או בני משפחתם מדרגה ראשונה. המיזם, שנולד מתוך זיהוי המצוקה הכלכלית בשטח, נועד לתת במה וחשיפה למגוון רחב של שירותים ומוצרים בתחומים מגוונים.

המהלך נתפס לא רק כסיוע כלכלי נקודתי, אלא כחלק מתפיסה רחבה של חוסן ארגוני. במכבי מאמינים כי חיזוק העובד במישור האישי והמשפחתי משפיע ישירות על יכולתו להמשיך ולהעניק שירות רפואי איכותי ומסור למטופלים, דווקא בימים בהם מערכת הבריאות נדרשת לעמוד בעומסים חריגים.

עו"ד שימי פרג', סמנכ"ל משאבי אנוש במכבי שירותי בריאות, מסביר את הרציונל מאחורי היוזמה: "במיוחד בעיתות חירום בהם מערכת הבריאות כולה מגויסת לטובת שמירה על עורף בריא וחזק, לצד תמיכה וליווי של משפחות שנפגעו או שביתם נפגע במלחמה, ראינו את הצורך בהעצמת העובדים ובתמיכה בעסקים מהם הם מתפרנסים. מכבי שמחה להוות סמל ודוגמה להוקרת ההון האנושי של עובדיה, ולפעול מתוך ערבות הדדית אמיתית".