בלי מיטה וחמצן? איך מסתדרים אלפי החולים ששוחררו בצל המלחמה?

בתי החולים בכל רחבי הארץ הפכו מאז תחילת המלחמה עם איראן לבתי חולים שדה. תחת איומי הטילים מאיראן, וכלקח צורב מנפילת הטיל האיראני בבית החולים סורוקה בסבב הקודם, הורדו מחלקות האשפוז למקלטים ולמרחבים המוגנים. בתי החולים נאלצים לשחרר למעלה מחמישים אחוז מהמאושפזים. מי שנותרים בטיפולי חירום, או ממתינים לניתוחי חירום, נמצאים גם בסכנת הידבקות חמורה. מוכרחים לשחרר עשרות אלפים, מיידית.

האפשרות היחידה לאפשר לעשרות אלפי החולים לעבור לאשפוז בית היא שינוע חירום מיידי של ציוד האשפוז הביתי של יד שרה לכל רחבי הארץ.

בשגרה, יד שרה היא הגוף האזרחי היחיד שמאפשר לחולים לעבור לאשפוז בית. עשרות אלפי חולים מתאשפזים מדי יום בביתם, ביחידות האשפוז של יד שרה, עם מלוא הציוד: ממיטות בתי חולים, מנופי הרמה וכורסאות אשפוז, ועד כיסאות רחצה, אביזרי שיקום, מערכי הזנה ואינפוזיה, בגיבוי מוקד חירום רפואי ומערך ניטור מתקדם.

תרמו עכשיו ועזרו לעוד חולה לחזור הביתה לחג בבטחה >>

מה שעובד מצוין בשגרה חייב לעבוד גם בחירום. זו האפשרות היחידה להציל את עשרות אלפי המאושפזים שחייבים להשתחרר הביתה. זו האפשרות היחידה להציל את חייהם של עשרות אלפי חולים, החשופים באופן קריטי להידבקויות ולזיהומים, דווקא כשהם במצב רפואי קשה במיוחד.

תחת איומי הטילים, מחלקות בתי החולים עברו למתכונת חירום, ויד שרה נחלצה כדי לאפשר לחולים לקבל אשפוז מלא, בבית.

גל הפתיחה בוצע בהצלחה מלאה, בתוך שעות ספורות מרגע קבלת הקריאות במטה יד שרה. כדי להשלים את המשימה, פתחה יד שרה את כל מחסני החירום והציפה את סניפיה במלוא הציוד הדרוש לאשפוז בית.

מאז, וככל שהמלחמה מתמשכת, גוברת הדרישה לשחרור מאושפזים נוספים, בני כל הגילאים, ויד שרה זקוקה לסיוע חירום כלכלי שיאפשר לה לשחרר עוד אלפי מאושפזים לקראת החג. להשלמת המבצע, יד שרה זקוקה לתרומות, ולשם כך יצאה בקמפיין גיוס נרחב.

בעקבות המצב הקשה בישראל והביקוש הגדל לציוד אשפוז בית ברחבי הארץ, הודיע מר אהרן פרנקל, יו"ר חבר הנאמנים הבינלאומי של יד שרה, כי יתגייס למאמץ החירום באופן אישי. מר פרנקל הסכים כי על כל סכום שיתרם לטובת הרחבת מערך האשפוז הביתי, הוא יכפיל את הסכום, ובכך יכפיל את תרומות הציבור. המהלך נועד לאפשר ליד שרה להעמיד במהירות ציוד רפואי לעוד אלפי חולים המשתחררים מבתי החולים ונזקקים להמשך טיפול ושיקום בביתם.

