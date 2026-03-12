על רקע השהות הממושכת בבתים בשל המלחמה והמתח בעקבות המלחמה המסיט את הקשב, במכון הארצי למידע בהרעלות שברמב"ם מדווחים היום (חמישי) כי הם מזהים עלייה במספר הפניות עקב חשיפת ילדים לחומרי ניקוי ותרופות בסביבה הביתית.

בין השאר, בן שנה וחצי פונה לרמב"ם בתחילת השבוע לאחר ששתה אקונומיקה, ופעוט נוסף, כבן שנה, הגיע אמש מחוסר הכרה לרמב"ם, ובבדיקות שבוצעו עלה כי הפעוט נחשף לסם מסוכן.

באופן מדאיג ודומה, גם ביום פתיחת מבצע 'עם כלביא' בקיץ האחרון, המכון הארצי למידע בהרעלות שברמב"ם דיווח על עומס חריג בפניות, על רקע חשיפת ילדים לחומרי ניקוי ותרופות בסביבה הביתית.

לדבריה של ד"ר יעל לוריא, מנהלת המכון, נראה שהתקיפה באיראן והמתח בקרב הציבור הישראלי בעקבותיה, מוביל לכך שתשומת הלב מוסטת מן הילדים: "ככל הנראה בגלל מצב הלחץ והחרדה, במקרים רבים הילדים שנמצאים בבית אינם תחת השגחה מיטבית. מאז שעות הבוקר אנחנו מקבלים פניות רבות בבקשה להתייעץ לגבי מקרי חשיפה שונים לתרופות וחומרי ניקוי הנמצאים בבית. מדובר בעומס חריג שמראה על מגמה בעייתית ומסוכנת".

לוריא הוסיפה: "על מנת למנוע פגיעה בילדים ולהימנע מהגעה למיון, במיוחד בשעות המתוחות הללו, אנו מבקשים מההורים לוודא שהתרופות נמצאות במקום בטוח ונעול, הרחק מהישג ידם של הילדים, וכן לגבי חומרי הניקוי השונים. יש לוודא שהילדים תחת השגחה והבית בטוח. בואו נעבור את הימים האלה בשלום".

אם לא די בכך, נשות ישראל החרוצות החלו בניקיונות לקראת חג הפסח המתקרב, מה שמגביר את הסיכון, כאשר מדי שנה בשבועות שלפני פסח חלה עליה במספר החשיפות לחומרים מסוכנים, כולל חומרי ניקוי ותרופות.

דוגמאות שכיחות לחומרי ניקוי וכימיקלים שקשורים בהרעלות הם אקונומיקה, חומרים לניקוי שומנים, מסירי אבנית, קוטלי חרקים, חומצות ותזקיקי נפט. במקרים רבים הפגיעה היא עקב ערבוב חומרי ניקיון, הגורם לשחרור גזים שמגרים את דרכי הנשימה עד למצב של מצוקה נשימתית. בנוסף, יש מקרים רבים של כוויות מכימיקלים, פגיעה בעיניים, ואף מקרים של בליעת חומרי ניקוי על ידי ילדים.

בנוסף לפגיעות מחומרי ניקוי, נראית עליה גם בהרעלות מתרופות, כאשר במהלך הניקיונות והסדר בבתים תרופות רבות נותרות ללא השגחה, מושלכות לפח ונגישות לילדים שנמצאים בחופשה בבית. תנאים אלה מעלים את הסיכון לתאונות בבית בכלל ולהרעלות בפרט.

ההכנות לחג הפסח כוללות שימוש רב בחומרי ניקוי, צבעים וחומרי הדברה, כאשר לעיתים קרובות נמצאים החומרים בהישג ידם של הילדים, באריזות פתוחות, בתפזורת ואף מועברים לבקבוקי וכוסות משקה.