כיכר השבת
משנה את התמונה

עשרות כבר שברו את מחסום השקט: הפיתוח הזה מחזיר את השיחות והקשר עם יקיריהם

Oticon Intent, מכשיר השמיעה החדשני של חברת מדטון-הדים, משנה את המציאות של אלפי מבוגרים – ומחזיר את היכולת להשתתף בשיחות, להבין את הנכדים וליהנות שוב מהרגעים הקטנים של החיים.

אמ
מקודם |
לא רק מגביר צלילים – הוא מבין את הסיטואציה, מתכוונן אליה, ומחזיר את תחושת הנוכחות והחיבור (צילום: יח"צ)

מכשיר השמיעה משתמש בחיישנים חכמים ובבינה מלאכותית כדי להבין בזמן אמת את כוונת ההקשבה של המשתמש. כך, המכשיר מתמקד רק במה שחשוב – ומשפר משמעותית את השיחה, גם בסביבה רועשת.

שקט בבית הוא לא תמיד סימן לרוגע

משפחות רבות מתארות את אותו התסריט: הורה מבוגר שיושב בצד, מחייך בנימוס אך לא משתתף. כשהשמיעה נחלשת – כל המשפחה מרגישה זאת. הקשר עם הנכדים נפגע, והאדם הקרוב הופך לשותק מתוך תסכול או מבוכה.

Oticon Intent משנה את התמונה. הוא לא רק מגביר צלילים – הוא מבין את הסיטואציה, מתכוונן אליה, ומחזיר את תחושת הנוכחות והחיבור.

פתאום סבא מגיב לבדיחות, שואל שאלות, משתתף בשיחה. במקום לשתוק מתוך מבוכה – הוא חוזר להיות נוכח באמת. Oticon Intent לא רק משפר את השמיעה – הוא מחזיר תחושת ערך וביטחון עצמי.

ימי ניסיון – ללא התחייבות

מדטון-הדים מזמינה אתכם לנסות את מכשירי השמיעה לתקופת ניסיון ללא התחייבות. תהליך ההתאמה מלווה ע”י קלינאי תקשורת מוסמך.

אלפים כבר חוו את השינוי. עכשיו תורך לבדוק – האם גם יקירך יכול לשמוע אחרת?

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות בריאות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר