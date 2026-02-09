מכשיר השמיעה משתמש בחיישנים חכמים ובבינה מלאכותית כדי להבין בזמן אמת את כוונת ההקשבה של המשתמש. כך, המכשיר מתמקד רק במה שחשוב – ומשפר משמעותית את השיחה, גם בסביבה רועשת.

שקט בבית הוא לא תמיד סימן לרוגע

משפחות רבות מתארות את אותו התסריט: הורה מבוגר שיושב בצד, מחייך בנימוס אך לא משתתף. כשהשמיעה נחלשת – כל המשפחה מרגישה זאת. הקשר עם הנכדים נפגע, והאדם הקרוב הופך לשותק מתוך תסכול או מבוכה.

Oticon Intent משנה את התמונה. הוא לא רק מגביר צלילים – הוא מבין את הסיטואציה, מתכוונן אליה, ומחזיר את תחושת הנוכחות והחיבור.

פתאום סבא מגיב לבדיחות, שואל שאלות, משתתף בשיחה. במקום לשתוק מתוך מבוכה – הוא חוזר להיות נוכח באמת. Oticon Intent לא רק משפר את השמיעה – הוא מחזיר תחושת ערך וביטחון עצמי.