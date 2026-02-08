כללית משנה את כללי המשחק: רפואה שמזהה מחלות לפני שהן פורצות

שינוי עומק בתפיסת תפקידה של מערכת הבריאות, הוביל את כללית, להשקת יוזמה פורצת דרך שמבקשת לשנות את עולם הרפואה מן היסוד. מערכת חדשה, ראשונה מסוגה בישראל ובעולם, רותמת טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות לטובת רפואה יוזמת, מונעת ומנבאת, כזו שמזהה סיכון רפואי עוד לפני הופעת תסמינים ומאפשרת התערבות בזמן אמת.

המערכת, שנקראת AI-PRO, מבוססת על ניתוח ביג דאטה רפואי בהיקף חסר תקדים, ומיועדת להעביר את עולם הרפואה מגישה תגובתית לגישה פרו־אקטיבית. מדי לילה סורקת המערכת מיליוני תיקים רפואיים בכללית ומפיקה התרעות והמלצות רפואיות ממוקדות למטופלים בעלי סיכון מוגבר.

פרופ’ רן בליצר, סמנכ”ל וראש מערך החדשנות בכללית ומנהל מכון כללית למחקר, מסביר: "לאורך שנים הרפואה פעלה בעיקר כתגובה למחלה קיימת. זה כבר לא מספיק בעידן של מחלות כרוניות ועלייה בתוחלת החיים. תפקידה של הרפואה היום הוא למנוע מחלה עוד לפני שהיא מתפרצת. אנחנו מחליפים פרדיגמה רפואית בפרדיגמה של בריאות".

לדבריו, המערכת אינה מחליפה את הרופא אלא מחזקת אותו. "ה־AI מנתח מידע רפואי עצום, מזהה דפוסים ומנפיק המלצות מנומקות, אבל ההחלטה הסופית תמיד נשארת אצל הרופא המטפל, שמכיר את המטופל ומפעיל שיקול דעת מקצועי", אומר פרופ' בליצר.

מאז החלה לפעול בהיקף רחב, כבר הופקו באמצעות המערכת למעלה מ־100 אלף המלצות רפואיות, שתורגמו לבדיקות, ייעוצים, התאמות טיפול ומניעה מוקדמת של תחלואה. בשלב זה פועלת המערכת בתחומים כמו סוכרת, מחלות לב וכלי דם, דלקת כבד נגיפית וניטור טיפול תרופתי, ובהמשך צפויה להתרחב גם לתחום בריאות הנפש.

"זו קפיצת מדרגה עצומה", מדגיש פרופ’ בליצר. "הרופאים יכולים להתמקד במניעת תחלואה ולא רק בטיפול בבעיות אקוטיות. זה משפר איכות חיים, חוסך סבל מיותר ומשנה את הדרך שבה מערכת בריאות עובדת. כללית עובדת בשבילך, גם כשאתה ישן".

לדבריו, מדובר בשיאו של תהליך שנמשך כ־15 שנה, שבמרכזו שימוש אחראי ומבוקר בבינה מלאכותית רפואית. "זה AI רפואי עמוק ואמין, מפוקח ברמה הגבוהה ביותר. זו תחילתו של עידן חדש בעולם הרפואה, ואנחנו גאים להיות אלה שמובילים אותו".