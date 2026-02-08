בדיון מיוחד שנערך בוועדת הבריאות של הכנסת, עלתה קריאה משמעותית לשנות את המשוואה ולהרחיב דרמטית את מערך אשפוזי הבית האונקולוגיים. במהלך הדיון בירכה ד"ר ענבל מעיין, המנהלת הרפואית של צבר רפואה על הקמת הוועדה במשרד הבריאות להסדרת אשפוזי הבית וציינה כי הנושא צפוי לעלות לדיון גם במסגרת חוק ההסדרים, מתוך ראייה של טובת המטופל. המנהלת הרפואית של צבר רפואה אף ציינה את השותפות המלאה של חברי הכנסת, ואת תמימות הדעים ששררה בקרב המומחים שנכחו בדיון, כי יש להעביר ככל הניתן את הטיפול הרפואי אל בית המטופל.

עבור המשפחה החרדית, הבשורה על אשפוז בית היא הרבה מעבר לנוחות לוגיסטית. מדובר בפתרון המאפשר את המשך שגרת החיים בבית היהודי, קרוב לקהילה התומכת ולילדים, תוך שמירה מוקפדת על גדרי הצניעות והפרטיות שכה חיוניים בעת התמודדות עם מחלה.

יצוין, כי בצבר רפואה, בית החולים בבית הגדול והמוביל בישראל, פועלים מתוך היכרות קרובה עם צרכי המטופל החרדי, שנעשית תוך שמירה על קשר הדוק עם גדולי הפוסקים בדורנו כדי להתאים את הטיפול לכל גדרי ההלכה. משכך, האשפוז בבית על ידי צבר רפואה, מאפשרת למטופל לקבל את הטיפול המורכב ביותר בסביבתו הטבעית והתומכת.

במהלך הדיון בכנסת - שהתקיים לציון יום הסרטן הבינלאומי - והתמקד בשיפור חיי חולי ומחלימי הסרטן, הציגה ד"ר מעיין, המנהלת הרפואית של צבר רפואה, את החזון שצובר תאוצה בארץ ובעולם. "אשפוז בית אונקולוגי נועד להקל על חיי המטופלים ולאפשר קבלת מספר רחב ככל הניתן של טיפולים בסביבה הביתית, כאשר אין יתרון רפואי מובהק להגעה לבית חולים", הסבירה. לדבריה, עבור מטופלים רבים, ובפרט אלו המתגוררים בפריפריה או שמצבם התפקודי מורכב, ההגעה החוזרת לבית החולים יוצרת עומס פיזי ונפשי כבד ופוגעת אנושות באיכות החיים.

ואכן עבור אלפי מטופלים ובני משפחותיהם בציבור החרדי ובכלל, ההתמודדות היומיומית הינה מפרכת. מעבר למשא הנפשי הכבד, המטופלים נאלצים להתמודד עם טלטולים חוזרים ונשנים למרכזים הרפואיים, עמידה בתורים ארוכים במחלקות עמוסות וחשיפה לזיהומים.

הדברים קיבלו משנה תוקף כאשר ד"ר מעיין התייחסה לצורך בצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה. "כאשר נותנים טיפול בבית, ניתן להעניק את אותו סטנדרט גבוה בקריית שמונה, באילת ובתל אביב באותה המידה", אמרה. נקודה זו קריטית במיוחד עבור ריכוזי הציבור החרדי בפריפריה ובערים המרוחקות, שם מנגישה צבר רפואה את השירות ומבטיחה שכל מטופל, ללא קשר למיקומו הגיאוגרפי, יזכה לטיפול הרפואי הטוב ביותר בביתו.

מעבר לטיפולים הכימותרפיים והביולוגיים עצמם, המערך הביתי נותן מענה קריטי גם לסיבוכים ותופעות הלוואי של המחלה, שלעיתים קרובות מובילים לאשפוזים חוזרים ומיותרים בחדרי מיון ובמחלקות עמוסות. ח"כים ומומחים שהשתתפו בדיון הדגישו כי הטיפול בתופעות הללו בבית הוא הדרך הנכונה והיעילה ביותר לפעול כיום.

עם זאת, ד"ר מעיין הבהירה כי לצד ההרחבה, יש לשמור על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר ועל אחריות רפואית קפדנית: "אנחנו לא רוצים רק להעביר את הטיפול הביתה, אנחנו רוצים לשמור על איכות גבוהה כדי שהמטופלים ובני משפחותיהם יאמינו בשירות הזה וירצו בו".

הצוותים הרפואיים של מערך האשפוז בבית בצבר רפואה הינם מיומנים ומכירים היטב את הרגישויות ההלכתיות, דבר המעניק למטופל ולבני משפחתו שקט נפשי מלא. הביטחון שהטיפול הרפואי המקצועי ביותר מתבצע בתאימות מלאה עם אורח החיים, ללא פשרות על איכות הטיפול ומתוך כבוד לערכי המטופל, מאפשר לקבל טיפול בסטנדרט של בית חולים, תוך שמירה על סביבת הבית המוכרת, מתוך איכות חיים - גם ברגעים המאתגרים ביותר.