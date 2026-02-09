ביוזמת ארגון "למענכם": פרופ' לורנס לנקה, מבכירי מנתחי עמוד השדרה בעולם, בכנס מקצועי במרכז הרפואי שמיר בהשתתפות מנהלי מחלקות אורתופדיה ובכירי תחום עמוד השדרה מכל בתי החולים בישראל: "זוהי נקודת פתיחה לשיתוף פעולה ארוך טווח עם מערכת הרפואה בישראל"

פרופ' לורנס לנקה, מהדמויות המרכזיות בעולם בכירורגיית עמוד השדרה, הגיע השבוע לביקור מקצועי במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), במסגרת שיתוף פעולה עם ארגון "למענכם". כחלק מהביקור התקיים כנס מקצועי בתחום ניתוחי עמוד השדרה בהשתתפות רופאים בכירים ומתמחים.

פרופ' לנקה נחשב לאחד המומחים המובילים בעולם בכירורגיית עמוד השדרה, ומתמחה בניתוחים מורכבים של עיוותי עמוד שדרה בילדים ובמבוגרים. הוא עומד מאחורי סיווג Lenke לעקמת אידיופטית, כלי קליני המשמש כיום כסטנדרט הבין-לאומי בקבלת החלטות ניתוחיות, ומוביל זה שנים פעילות קלינית, מחקרית והכשרת רופאים במרכזים רפואיים מובילים בארה״ב ובעולם.

הכנס, שנערך בהשתתפות חברי האיגוד הישראלי לעמוד השדרה, אורתופדים ומתמחים מכל רחבי הארץ, עסק בהצגה ובדיון מעמיק במקרים קליניים מורכבים בתחום עיוותי עמוד השדרה, בדגש על קבלת החלטות ניתוחיות במצבים מורכבים, שילוב טכנולוגיות מתקדמות ויישום סטנדרטים בינלאומיים בטיפול בחולים. בכנס השתתפו מנהלי מחלקות אורתופדיה וסגניהם וכן בכירי תחום עמוד השדרה מכלל בתי החולים המרכזיים בישראל, בהם המרכזים הרפואיים איכילוב, שיבא תל השומר, בילינסון, הדסה, שערי צדק, רמב"ם, כרמל, מאיר ובתי חולים נוספים.

במהלך יום העיון הציג פרופ' לנקה ניסיון קליני רחב שנים שנצבר במרכזים רפואיים מובילים בעולם, ולקח חלק בדיונים מקצועיים פתוחים סביב מקרים מורכבים שהובאו לשולחן הדיון על ידי הצוותים הרפואיים בישראל. הדיונים התמקדו, בין היתר, בעקמת אידיופטית, בעיוותים מורכבים של עמוד השדרה בילדים ובמבוגרים, ובשיקולים הקליניים והכירורגיים המנחים את בחירת הגישה הניתוחית המתאימה לכל מטופל, וכן הוצגו מקרים מורכבים של ניתוחי עקמת מצד מיטב המומחים מכל רחבי הארץ.

ביקורו של פרופ' לורנס התקיים ביוזמת ארגון "למענכם", בראשות היו"ר והמייסד, יוסי ערבליך ובהובלת נשיא הארגון, פרופ' יוסף פרס, כחלק מפעילות הארגון לקידום שיתופי פעולה עם מומחים מובילים בעולם ולהנגשת ידע רפואי מתקדם לציבור המטופלים בישראל.

יום העיון במרכז הרפואי שמיר התקיים בהובלת פרופ' יורם אנקשטיין, מנהל מחלקה אורתופדית ב’ במרכז הרפואי שמיר, ופרופ’ יוסי סמורז'יק, מנהל יחידת עמוד השדרה המובילים בשמיר פעילות קלינית ואקדמית רחבה בתחום ניתוחי עמוד השדרה ומהווים מוקד ידע מרכזי ברפואה הציבורית בישראל.

בנוסף ליום העיון, במהלך ביקורו בישראל השתלב פרופ’ לנקה בעבודה הקלינית במרכז הרפואי שמיר וביצע מספר ניתוחים מורכבים, כחלק מהעמקת שיתוף הפעולה המקצועי והעברת ידע מעשית בין הצוותים הרפואיים.

במרכז הכנס עמדה גם המשמעות הרחבה של הגעת מומחה בסדר גודל כזה לישראל - חיזוק הקשר בין הרפואה הישראלית למוקדי ידע עולמיים, העמקת הידע המקצועי של הצוותים הרפואיים המקומיים והנגשת רפואת עילית מתקדמת במסגרת המערכת הציבורית.