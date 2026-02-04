"פתאום שמעתי בחתונה" המוח המלאכותי שמנקה רעשים לכבדי שמיעה ( צילום: AI )

דמיינו עולם שבו כל שיחה נשמעת בצלילות ובבהירות: בבית קפה הומה, בפגישה רבת משתתפים או בעת הליכה ברחוב הסואן. מכשירי השמיעה החדשים Infinio Sphere™ Ultra של חברת Phonak מגדירים מחדש מהי חוויית שמיעה איכותית ומציבים רף חדש וחסר תקדים בחדות הדיבור, ניקוי הרעשים ונוחות השימוש.

אחד האתגרים הבולטים המדווחים בקרב אנשים עם ירידת שמיעה, הוא הקושי להבין דיבור בסביבה רועשת. חיי היום-יום כוללים מגוון של צלילי ורעשי סביבה, למשל במסעדה, חדר אוכל, קניון או ארוחה משפחתית. אלו לרוב תהיינה הסביבות הראשונות בהן הקושי השמיעתי יבוא לידי ביטוי. לשם כך פותחו מכשירי השמיעה Infinio Sphere™ Ultra של חברת Phonak, המעניקים פתרון פורץ דרך, ייחודי וראשון מסוגו לאתגר זה- ומספקים חוויית שמיעה טבעית, יציבה וברורה גם בתנאים מורכבים.

DEEPSONIC – שבב ניקוי הרעש הראשון והמתקדם מסוגו בעולם מכשירי השמיעה

אחד ההישגים הטכנולוגיים המרשימים ביותר של חברת Phonak הינו שבב ה-DEEPSONIC- מנוע עוצמתי המאפשר ניקוי רעשים ברמה שלא נראתה קודם. על מנת להגיע להישגים חסרי התקדים שלו, שבב זה עבר "אימון" אינטנסיבי במטרה ללמדו לזהות דפוסים שונים של דיבור ושל רעשי רקע. האימון הנרחב והייחודי כלל מעל 22 מיליון קבצי קול שונים ומאות מאזינים אנושיים שדירגו את איכות ובהירות הקול הנשמע לאחר ניקוי הרעשים.

שבב זה מבצע 7.7 מיליארד פעולות בשנייה, ומדמה באופן אלקטרוני 4.5 מיליון פעולות של קשרים עצביים מוחיים.

כיצד הפיתוח המתקדם מתבטא באופן השמיעה?

כאשר המשתמש נמצא בסביבות רועשות ובנוכחות דיבור, שבב ה-DEEPSONIC נכנס לפעולה: הוא מנקה את צליל הדיבור מרעשי הסביבה, גם אם הרעש הסביבתי חזק, באופן פעולה ייחודי הנקרא denoising. פעולתו של השבב מהירה ויעילה כך שניתן לנהל שיחה בצורה טובה יותר גם במקומות הומים. התוצאה- פי 2-3 סיכוי להבין דיבור מכל הכיוונים!



מערכת הפעלה חדשה ומעודכנת AutoSense OS 7.0

גרסת ה Ultra כוללת מערכת הפעלה משודרגת, המבוססת על יכולות AI מתקדמות: מכשירי השמיעה של Phonak דוגמים את המרחב האקוסטי 700 פעמים בשנייה על מנת לאפיין ולהתאים את עצמם במדויק לסביבה השמיעתית בה נמצא המאזין. הסביבה השמיעתית כוללת מאפיינים רבים כמו עוצמת הרעש, סוג הרעש, נוכחות דיבור, מיקום הדיבור ועוד. בזכות מהירות ושיפור אפיון הסביבה השמיעתית, מערכת ההפעלה מזהה את הסביבה באופן מדויק יותר ב-24% לעומת דורות מכשירי שמיעה קודמים; דיוק חסר תקדים המאפשר הפעלה מיטבית בהפעלת סינון רעש המותאם לסביבה, התאמה חכמה של כיווניות המיקרופונים לדיבור וחוויית שמיעה איכותית יותר בסביבות שקטות, רועשות, בהאזנה למוזיקה ועוד.

קישוריות אלחוטית ללא פשרות עם שבב ה-ERA

שבב ה-ERA הינו שבב העיבוד המרכזי של מכשירי Infinio Sphere™ Ultra, האחראי בין היתר גם על התקשורת בין מכשירי השמיעה לבין אביזרי קישוריות אלחוטית (Bluetooth)- כמו טלפון סלולרי, מחשב או טאבלט. שבב זה מצויד באנטנה חדשנית, לחיבור יציב וחזק יותר, גם ממרחק גדול. באופן זה ניתן להאזין לשיחת טלפון, הרצאה או כל שמע אחר מהטלפון הנייד (או אחד מאביזרי הקישוריות האחרים) עם פחות הפרעות וממרחק רב יותר מהמכשיר המשדר.

מכשירי השמיעה של חברת Phonak מתאימים לאלפי סוגים של טלפונים סלולריים (Android, IPhone) והתקני BT אחרים. ההאזנה/קבלת שיחות הטלפון נעשית ללא צורך בהחזקה של הטלפון (Hands Free Protocol).

החיבור מתאפשר גם לטלפונים כשרים, בהינתן וגרסת ה-Bluetooth שבמכשיר תומכת (ביצוע שיחות מכל סוג של טלפון נייד עם Bluetooth בגרסה 4.2 ומעלה).



נוסחת הגברה משופרת Adaptive Phonak Digital 3.0 (APD 3.0)

אחת המטרות המרכזיות בפיתוח ובמחקר מכשירי Infinio Ultra הייתה ליצור נוסחת הגברה שתאפשר האזנה נוחה ונעימה עבור המשתמש, תוך שמירה על חדות ובהירות הצליל. לשם כך פותחה נוסחת הגברה חדשה, APD 3.0. מחקר שבדק התאמות מכשירים עם נוסחת ההגברה החדשה APD 3.0, מצא בקרב 93% מהמשתמשים הצלחה והנאה מהצליל כבר בהתאמת המכשירים הראשונה, ללא צורך בכיוונים נוספים. המטופלים שהשתתפו במחקר דיווחו על צליל נעים יותר תוך שמירה על הבנת דיבור טובה יותר בתנאים רועשים, בהשוואה לנוסחאות הגברה קודמות (Stewart et al., 2024).

שומעים ברור. שומעים מכל כיוון

בסביבה רועשת עולה פעמים רבות הצורך להבין דיבור ממספר כיוונים. החידושים הטכנולוגיים הטמונים בפיתוח מכשירי Infinio Sphere™ כוללים טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת שיפור בהבנת הדיבור ממגוון כיוונים מהם הוא מגיע . בין אם האדם שאתם רוצים לשמוע נמצא מולכם, מצדכם או מאחוריכם, האתגר פוחת באופן משמעותי. בזכות "ניקוי" הרעש הייחודי שמספק שבב ה-DEEPSONIC, מתאפשרת הבנת דיבור מכיוונים רבים באופן איכותי הרבה יותר.

יעילות ושיפור מבוססי מחקר

על מנת לבחון את השפעתם של מערכת ההפעלה ושבב סינון הרעש החדשים על התפקוד השמיעתי , חברת Phonak ערכה סדרת מחקרים עם נבדקים בעלי ליקוי שמיעה שהתנסו במכשירי השמיעה החדשים Infinio Sphere™. . מכשירי הממצאים היו מדהימים:

משתמשים המתקשים בהבנת דיבור בסביבות שמיעתיות מאתגרות או סביבות עם דוברים מרובים, כמו בתי קפה עמוסים, מפגשים רועשים או מקומות ציבוריים הומים- הציגו שיפור של עד 31% בהבנת דיבור המגיע מהצדדים במהלך השיחה. ממצא מדהים נוסף הראה ירידה של עד 35% במאמץ השמיעתי, לעומת טכנולוגיות סינון רעש אחרות. מכאן, שגם המאמץ והקשב המושקעים בניהול שיחה פוחתים ומאפשרים התמקדות בנושא השיחה ובתכנים שבה. המחקר מדגים כיצד מכשירי Infinio Sphere™ יכולים ליצור שיפור ניכר עבור משתמשים המדווחים על עייפות או קושי לעקוב אחר שיחות בסביבות שמיעתיות מורכבות.



ממצא פורץ דרך נוסף נוגע למהירות העיבוד המוחית וליכולות זיכרון; כאשר הופעלה התוכנית החדשנית לסינון הרעש במכשירי השמיעה, נמצאו ביצועים טובים יותר משמעותית במטלות קוגנטיביות של זיכרון ומהירות עיבוד שמיעתי, לעומת מצב שלכיווניות מיקרופונים סטנדרטית.

ממצאים אלה מעידים כי סינון הרעש האיכותי במכשירי Infinio Sphere™ תומך בעיבוד קוגניטיבי מהיר ומדויק יותר בסביבות רועשות. לא פחות חשוב מכך, הוא גם מאפשר תפקוד טוב יותר של זיכרון העבודה בסביבות רועשות בעת האזנה לדיבור.

הממצאים מראים כי טכנולוגיית סינון הרעשים הייחודית Spheric Speech Clarity, יכולה להקל על עומס קוגניטיבי ולסייע למשתמשים להישאר ממוקדים ומרוכזים יותר בתקשורת היום-יומית.

זמן סוללה חסר תקדים

מכשירי השמיעה מפלטפורמת Infinio Ultra מאפשרים שימוש יום יומי ללא חשש מצורך בטעינה לאורך היום. זמן הסוללה יכול להגיע ל- 56 שעות!

חשוב לציין, כי שימושים בעלי צריכת זרם גבוהה כמו הגברה חזקה, שימוש באביזרי עזר, שימוש בקישוריות (Bluetooth) וזמן הפעלתו של שבב ה-DEEPSONIC יכולים לקצר את זמן הסוללה היומי המקסימלי.

עיצוב חדשני, נוחות בלתי מתפשרת

במהלך הפיתוח חברת Phonak השקיעה לא רק בטכנולוגיה אלא גם בעיצוב – והתוצאה: מכשירים קלים, דיסקרטיים, ונוחים במיוחד. Infinio Sphere™ מגיעים בתצורת מכשיר חיצוני עם רמקול בתעלה, RIC (Receiver In the Canal), המאפשרת הרכבה נוחה ואסתטית המתאימה למגוון רחב של חומרות ירידה בשמיעה.

עידן AI חדש בטכנולוגיית שמיעה

השקתPhonak Infinio Sphere™ Ultra לא רק משפרת את איכות החיים של מיליוני אנשים ברחבי העולם – היא משנה את כללי המשחק. מדובר בדור חדש של מכשירי שמיעה, שמבוסס לא רק על הגברת עוצמה וסינון רעשים , אלא על ניקוי הרעשים, הדגשת הדיבור, הבנת הצרכים האמיתיים של המשתמשים, והתאמה אוטומטית למציאות המשתנה סביבם.



כי איכות שמיעה היא איכות חיים

היכולת לשמוע ולהבין את האנשים החשובים לנו כמו בני משפחה, חברים או עמיתים לעבודה, אינה בגדר מותרות. היכולת לשמוע, להבין ולהתחבר מהווה מרכיב בסיסי ומרכזי באיכות החיים שלנו. מכשירי Infinio Sphere™ Ultra מביאים את הבשורה הזו ומעניקים למשתמשים בהם תחושת ביטחון, נוחות, וחיבור מחודש לעולם שמסביב.

בואו נפתח יחד עולם של אפשרויות

בין אם אתם מתמודדים עם ירידה בשמיעה בעצמכם או מחפשים פתרון לבן משפחה, Phonak Infinio Sphere™ Ultra הינה הבחירה המאפשרת להנות מהחידושים הגדולים והמתקדמים ביותר בעולם מכשירי השמיעה.

אנו מזמינים אתכם להגיע לאחד מהמכונים של שטיינר מכשירי שמיעה להתנסות אישית - ולהרגיש בעצמכם את ההבדל!