מי שיעבור בשבועות הקרובים בטרמינל 3, עלול להתבלבל ולחשוב שהוא נמצא במרכז רחוב רבי עקיבא או בלב שכונת גאולה. אלפי משפחות, עמוסות במזוודות, ילדים וספרי קודש, נפרדות מהמרדף אחרי הלכלוך והאבק וממריאות אל הפסח המוכן - המוכשר למהדרין.

מה שהחל לפני עשור כטפטוף של בודדים, הפך מזמן למבול של ממש. הצצה מהירה בעיתוני המגזר תספק לכם רשימה כמעט אינסופית של נופשים כשרים למהדרין ברחבי העולם.

"צריך משכנתא בשביל נופש סביר בארץ"

"זה חשבון פשוט", אומר לנו מנחם, אב לשבעה ממודיעין עילית, בעודו בוחן הצעות מחיר. "מלון ברמה סבירה בירושלים או בנתניה דורש ממני משכנתא עבור עשרה ימים, ואילו ביוון או בקפריסין, אני מקבל מלון חמישה כוכבים, טיסות לכל המשפחה, ואוכל ברמה של חתונות יוקרה – ובסוף, השורה התחתונה בבנק לא פעם נמוכה יותר מאשר בארץ".

באופן פרדוקסאלי, דווקא הצד הכלכלי הוא המנוע המרכזי של התופעה. אם בעבר נופש בחו"ל היה נחלתם של "הגבירים" בלבד, והתחליף הישראלי היה נשמיע שפוי יותר, כיום דווקא נופש בחו"ל מהווה פתרון ריאלי – ולעיתים אף משתלם – למשפחה החרדית הממוצעת.

וההסבר לכך פשוט מאוד: בעוד המלונות בישראל כבולים לעלויות כשרות מקומיות גבוהות ולביקוש שיא מצד הציבור הכללי, היזמים החרדים בחו"ל מנצלים את עונת ה'אוף-סיזן' האירופית. הם משתלטים על ריזורטים שלמים במחירי רצפה, מכשירים אותם מהיסוד, ומגישים לציבור חבילת "הכל כלול" - שבארץ היא בגדר חלום רחוק.

"חוויה רוחנית שלא נגמרת"

אבל זה לא רק הכסף. עבור הנופש החרדי, לחו"ל יש יתרון ששום מלון בים המלח לא יכול להציע: יום טוב שני של גלויות. "יש משהו מרומם ביומיים של חג ברצף", מסביר הרב י', משגיח כשרות ותיק המלווה נופשים כאלו שנים. "זה נותן למשפחה זמן אמיתי של התעלות, בלי המרוץ המהיר של מוצאי החג בארץ. הסעודות, התפילות בציבור והשירה ב'נעילת החג' השנייה, יוצרים אווירה של חג שלא נגמר. זה לא רק נופש, זו חוויה רוחנית שנחקקת בילדים".