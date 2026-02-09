מי שיעבור בשבועות הקרובים בטרמינל 3, עלול להתבלבל ולחשוב שהוא נמצא במרכז רחוב רבי עקיבא או בלב שכונת גאולה. אלפי משפחות, עמוסות במזוודות, ילדים וספרי קודש, נפרדות מהמרדף אחרי הלכלוך והאבק וממריאות אל הפסח המוכן - המוכשר למהדרין.
מה שהחל לפני עשור כטפטוף של בודדים, הפך מזמן למבול של ממש. הצצה מהירה בעיתוני המגזר תספק לכם רשימה כמעט אינסופית של נופשים כשרים למהדרין ברחבי העולם.
"צריך משכנתא בשביל נופש סביר בארץ"
"זה חשבון פשוט", אומר לנו מנחם, אב לשבעה ממודיעין עילית, בעודו בוחן הצעות מחיר. "מלון ברמה סבירה בירושלים או בנתניה דורש ממני משכנתא עבור עשרה ימים, ואילו ביוון או בקפריסין, אני מקבל מלון חמישה כוכבים, טיסות לכל המשפחה, ואוכל ברמה של חתונות יוקרה – ובסוף, השורה התחתונה בבנק לא פעם נמוכה יותר מאשר בארץ".
באופן פרדוקסאלי, דווקא הצד הכלכלי הוא המנוע המרכזי של התופעה. אם בעבר נופש בחו"ל היה נחלתם של "הגבירים" בלבד, והתחליף הישראלי היה נשמיע שפוי יותר, כיום דווקא נופש בחו"ל מהווה פתרון ריאלי – ולעיתים אף משתלם – למשפחה החרדית הממוצעת.
וההסבר לכך פשוט מאוד: בעוד המלונות בישראל כבולים לעלויות כשרות מקומיות גבוהות ולביקוש שיא מצד הציבור הכללי, היזמים החרדים בחו"ל מנצלים את עונת ה'אוף-סיזן' האירופית. הם משתלטים על ריזורטים שלמים במחירי רצפה, מכשירים אותם מהיסוד, ומגישים לציבור חבילת "הכל כלול" - שבארץ היא בגדר חלום רחוק.
"חוויה רוחנית שלא נגמרת"
אבל זה לא רק הכסף. עבור הנופש החרדי, לחו"ל יש יתרון ששום מלון בים המלח לא יכול להציע: יום טוב שני של גלויות. "יש משהו מרומם ביומיים של חג ברצף", מסביר הרב י', משגיח כשרות ותיק המלווה נופשים כאלו שנים. "זה נותן למשפחה זמן אמיתי של התעלות, בלי המרוץ המהיר של מוצאי החג בארץ. הסעודות, התפילות בציבור והשירה ב'נעילת החג' השנייה, יוצרים אווירה של חג שלא נגמר. זה לא רק נופש, זו חוויה רוחנית שנחקקת בילדים".
"פינוק בסטנדרט אמריקאי בהקפדה של מאה שערים"
בגזרה אחרת, החשש הישן מ"אוכל של חו"ל" התחלף בביטחון מלא. היום, חברות הנופש לא לוקחות סיכונים. משלחות של משגיחים יוצאות שבועות מראש, מפרקות מטבחים ומרכיבות אותם מחדש עם ציוד פסח נוצץ.
במלונות האלו לא תמצאו "מטבח חלופי". התפריטים נבנים על טהרת הקודש: ללא שרויה, ללא קטניות, ובשרים בשחיטות המהודרות ביותר (קהילות, העדה החרדית, לנדא). "הפינוק הוא בסטנדרט אמריקאי, אבל ההקפדה היא של מאה שערים", אומר אחד המארגנים. "האורח לא צריך לשאול שאלות; הוא יודע שכל פירור שנכנס לפה עבר עשרה שלבי פיקוח".
חירות הנפש לאימהות
כמובן אי אפשר לדבר על פסח בחו"ל בלי לדבר על "חירותה" של אם המשפחה. בציבור החרדי, שבו הניקיונות הם מבצע לוגיסטי חסר רחמים, היציאה למלון היא בראש ובראשונה הצלת נפשות.
במקום שפשוף תריסים ואפיית מצות בלחץ, האימהות החרדיות מוצאות את עצמן על שפת הבריכה או בלובי המפואר, כשהילדים נמצאים ב"קייטנת פסח" מאורגנת עם מדריכות מהארץ. זהו המקום היחיד שבו האימא החרדית באמת לא צריכה לבשל, לנקות או להגיש – היא באמת בת חורין.
לפי הכמות הגדלה בכל שנה, נראה כי המגמה רק תלך ותתעצם. השוק החרדי גילה שהעולם גדול, ושאפשר לשלב בין חומרה הלכתית לבין רמת חיים גבוהה. אם בעבר היציאה לחו"ל נתפסה כסוג של "בדיעבד", הרי שהיום, עבור אלפי משפחות, מדובר ב'לכתחילה' שבהידור – חג של שמחה, מנוחה, ויצאה לחירות אמיתית.
