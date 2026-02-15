תודו שזה נשמע לכם מוכר: קמתם בבוקר, לחצתם על הכפתור של הקומקום עם המים שנשארו מאתמול ובינתיים רצתם להוציא את הילד מהמיטה. עד שחזרתם המים כבר התקררו, אז לחצתם שוב. רגע לפני שהכנתם את הקפה, נזכרתם שחייבים להכניס כביסה - ושוב, המים עומדים. חזרתם למטבח, קילפתם שני תפוחי אדמה לצהריים, ולחצתם על הכפתור בפעם השלישית "רק כדי שיהיה רותח באמת".

בלי ששמתם לב, המים האלה עברו מסע של חמש הרתחות עוד לפני שמונה בבוקר. זה נראה לנו כמו חיסכון בזמן ובמים, אבל מתברר שההרגל התמים הזה עלול להיות הרבה פחות בריא ממה שחשבתם - ולא רק בגלל הטעם של הקפה.

הכימיה המסתורית שבתוך הקומקום

כשאנחנו מרתיחים מים, קורה תהליך פיזיקלי פשוט: המים מתאדים בצורת אדים, אבל כל מה שהיה מומס בתוכם - המינרלים, המלחים והכימיקלים - נשארו מאחור.

כשאנחנו מרתיחים את אותם המים שוב ושוב, אנחנו בעצם יוצרים "מיצוי" מרוכז מאוד. בכל הרתחה, כמות המים הנוזליים פוחתת, אך כמות החומרים המומסים נשארת זהה. התוצאה? ריכוז גבוה ומסוכן של חומרים שאנחנו ממש לא רוצים בכוס התה שלנו.

האויבים השקטים: ניטראטים, פלואוריד וארסן

במים שלנו, אפילו במטוהרים ביותר, קיימים עקבות של חומרים שונים. במינון נמוך הם בטוחים לחלוטין, אבל ברגע שהם הופכים למרוכזים מדי בגלל הרתחות חוזרות, התמונה משתנה:

ניטראטים (חנקות): תחת חום גבוה וריכוז גבוה, הם עלולים להפוך לניטרוסאמינים. מדובר בתרכובות שנקשרו במחקרים רבים לסיכון מוגבר לסוגי סרטן שונים בטווח הארוך.

פלואוריד: צריכה מוגברת של פלואוריד מרוכז עלולה להוביל לבעיות נוירולוגיות בטווח הרחוק.

אבנית ומינרלים: ריכוז גבוה של סידן ומגנזיום עלול להכביד על הכליות (במיוחד למי שסובל מנטייה לאבנים בכליות) ולפגוע משמעותית בטעם המים.

מי צריך להיזהר במיוחד?

אמנם לאדם בריא כוס אחת כזו לא תגרום נזק מיידי, יש קבוצות שצריכות לשים לב יותר:

הורים לתינוקות: כשמכינים תמ"ל, חשוב מאוד להשתמש במים טריים שהורתחו פעם אחת בלבד. ריכוז המינרלים במים שהורתחו שוב ושוב עלול להיות כבד מדי עבור הכליות העדינות של התינוק.

אנשים עם בעיות בכליות: עודף המינרלים המצטבר ב"מים הממוחזרים" עלול להחמיר את מצבם.

זווית ה"מאסטר שף": למה הקפה שלכם נהרס?

מעבר לבריאות, יש פה עניין של טעם. מים טריים מכילים הרבה חמצן מומס. כשמרתיחים אותם שוב ושוב, החמצן בורח והמים הופכים ל"שטוחים". בטח שמתם לב שלפעמים התה שאתם מכינים מרגיש קצת תפל, למרות שהשתמשתם בתמצית איכותית או בשקיק יקר. הסיבה היא המים. מים שעברו הרתחות חוזרות פשוט לא מצליחים "לפתוח" את הארומה של התה או הקפה. אם אתם רוצים את כוס התה המושלמת - אתם חייבים להתחיל עם מים טריים.

אז מה עושים מהיום?

הפתרון הוא פשוט וזול:

ממלאים רק כמה שצריך: במקום למלא קומקום שלם, מלאו בדיוק את כמות הכוסות שאתם מתכוונים לשתות. זה גם חוסך בחשמל!

מרוקנים וממלאים: בכל פעם שאתם ניגשים להכין שתייה חמה, דאגו שהבסיס יהיה מים טריים מהברז או מהמסנן.

מדובר בשינוי קטן של הרגל שלוקח בדיוק 5 שניות - אבל מבטיח לכם כוס שתייה בריאה יותר, ובעיקר הרבה יותר טעימה.