הטעות הקריטית שמייבשת לאמהות את החלב ומה כדאי לאכול במקום?

יש רגע כזה, בשקט של הלילה או בדמדומי הבוקר, שבו את יושבת עם הקטנטן הזה בזרועותייך, ופתאום חולפת בראש המחשבה המנקרת: "האם יש לו מספיק?". זהו רגע של פגיעות גדולה, רגע שבו האינסטינקט האימהי הקדום ביותר מבקש לוודא שהמעיין הפרטי שלך ימשיך לזרום.

לפני שצוללים לצלחת, חשוב לזכור את הבסיס: הנקה היא עניין של היצע וביקוש. ככל שהתינוק יונק יותר, הגוף מייצר יותר. ועדיין, לתזונה יש תפקיד מכריע בתמיכה בתהליך הזה ובוויסות ההורמונלי של הגוף.

נבחרת ה"סופר-פוד" של ההנקה

ישנם מאכלים מסוימים (גלקטוגוגים) שנחקרו ונמצאו כמעודדי ייצור חלב. הנה הרשימה ששווה להכניס לתפריט:

שיבולת שועל: המלכה הבלתי מעורערת. היא עשירה בברזל, וזה קריטי כי אנמיה או מחסור בברזל הם מהגורמים הנפוצים לירידה בכמות החלב. מעבר לזה, היא משביעה ומספקת אנרגיה זמינה לאורך זמן.

שקדים טבעיים: חופן שקדים ביום הוא פתרון מושלם. הם עשירים בחלבון, סידן וחומצות שומן שמשפרות לא רק את הכמות, אלא גם את איכות ושומן החלב.

שמיר ושומר: הירקות הירוקים האלו נחשבים למעודדי חלב קלאסיים. בונוס נוסף: הם ידועים כמפחיתי גזים (קוליק) אצל התינוק דרך המעבר בחלב.

קטניות (חומוס ועדשים): מקור מעולה לחלבון ולפיטואסטרוגנים, שיכולים לתת דחיפה קלה למערכת ההורמונלית.

הטעויות הנפוצות: מה פוגע בייצור?

לפעמים זה לא מה שאת לא אוכלת, אלא מה שאת שוכחת.

התייבשות: חלב אם מורכב מכ-87% מים. אם לא תשתי מספיק, הגוף יתעדף את המערכות החיוניות שלך על פני ייצור חלב. טיפ פרקטי: בכל פעם שאת מתיישבת להניק, קחי איתך בקבוק מים צמוד.

דיאטות כאסח: זה לא הזמן לירידה דרסטית במשקל. הגוף זקוק ל-500 קלוריות נוספות ביום כדי לייצר חלב. מחסור קיצוני באנרגיה יאותת לגוף "לסגור את הברז".

מתח ועייפות: נכון, קל להגיד וקשה לבצע, אבל קורטיזול (הורמון הלחץ) הוא האויב המושבע של האוקסיטוצין - ההורמון האחראי על שחרור החלב.

תזונה נכונה היא כלי עזר מצוין, אבל היא לא עומדת בפני עצמה. כדי לשמור על מעיין חלב שופע, המפתח הוא שילוב של תזונה עשירה, שתייה מרובה, ומנוחה ככל הניתן.

אם את מרגישה ירידה משמעותית, מומלץ להתייעץ עם יועצת הנקה מוסמכת שתבדוק את ניהול ההנקה עצמו, ולא להסתמך רק על חילבה או שיבולת שועל.