בין העריסה למטבח: 5 תרגילים שכל אישה חייבת לעצמה אחרי לידה

לא מדובר בריצת מרתון, אלא בצעדים קטנים שימנעו כאבי גב, יחזקו את רצפת האגן ויחזירו לך את החיוניות. שימי לב: לפני שמתחילים, חשוב לוודא שעברו 6 שבועות מהלידה (או יותר לפי הנחיית רופא) ושקיבלת אישור לחזור לפעילות.

1. נשימת ה"איסוף": הבסיס לכל תנועה

במהלך ההיריון, שרירי הבטן נמתחים והנשימה הופכת שטחית. התרגיל הזה הוא ה"אלף -בית" של השיקום.

איך עושים? שבי על כיסא בגב זקוף. קחי שאיפה עמוקה מהאף, ובזמן הנשיפה מהפה, דמייני שאת סוגרת רוכסן דמיוני מהחלק התחתון של הבטן כלפי מעלה.

למה זה טוב? זה מפעיל את השריר הרחב-בטני ועוזר לצמצם היפרדות שרירים.

מתי? אפילו בזמן שאת מחכה שהקומקום ירתח.

2. תרגיל ה"מעלית": חיזוק רצפת האגן

רצפת האגן היא הערסל שנושא את כל המשקל. אחרי הלידה, היא זקוקה לחיזוק.

איך עושים? דמייני שריר שנסגר ומתרומם פנימה (כמו מעלית שעולה קומה). החזיקי 3 שניות ושחררי לאט.

חשוב לדעת: אל תעצרי את הנשימה בזמן התרגיל!

האתגר: בצעי 10 כיווצים כאלו, 3 פעמים ביום.

3. מתיחת "פתיחת הלב": להתראות לגיבנת ההנקה

בין אם את מניקה ובין אם את מאכילה מבקבוק, שעות של רכינה מעל התינוק יוצרות עומס אדיר על השכמות והגב העליון.

איך עושים? עמדי בפתח הדלת, הניחי את הידיים על המשקופים משני הצדדים בגובה הכתפיים וצעדי צעד קטן קדימה עד שתרגישי מתיחה נעימה בבית החזה.

למה זה טוב? זה פותח את הנשימה ומונע את ה"גיבנת" שגורמת לכאבי ראש וצוואר.

4. קימה נכונה: השמירה על הגב

אנחנו מרימות את הסלקל, את התינוק ואת הילד שרוצה "ידיים" עשרות פעמים ביום.

איך עושים? בכל פעם שאת מרימה משהו (או מישהו), הקפידי לכופף ברכיים ולא את הגב. הצמידי את התינוק קרוב לגוף שלך לפני ההרמה.

הטיפ המנצח: הוציאי אוויר (נשיפה) ברגע המאמץ של ההרמה. זה מגן על רצפת האגן מלחץ מיותר.

5. סיבובי קרסוליים: לזרימת דם טובה

נפיחות ברגליים לא תמיד נעלמת מיד אחרי הלידה, וזרימת דם טובה היא המפתח להתאוששות מהירה.

איך עושים? בכל פעם שאת יושבת להניח ראש או להאכיל, סובבי את כפות הרגל לכל כיוון 15 פעמים.

בונוס: זה עוזר למנוע תחושת "כבדות" בסוף היום.

הגוף שלך עשה עבודה מופלאה והביא חיים לעולם. מגיע לו שתטפלי בו בחמלה ובסבלנות. 10 דקות של השקעה ביום בבנייה נכונה של הגוף, ישפיעו על הבריאות שלך לשנים קדימה.

זכרי: אם את מרגישה כאב חד, סחרחורת או לחץ חריג - עצרי והתייעצי עם פיזיותרפיסטית רצפת אגן או רופאת נשים.