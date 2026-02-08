תפסיקו לקלף: הדרך הגאונית להוריד קליפה מתפו"א בתנועה אחת

תודו, אין מטלה במטבח השנואה עלינו יותר מקילוף תפוחי אדמה. זה תמיד נגמר בידיים רטובות, קליפות שנדבקות לכל מקום, ואם אתם כמוני - גם בחתך קטן מהקולפן כי ניסיתם להספיק הכל מהר מדי לפני שהאורחים מגיעים.

אז זהו, שמסתבר שכל השנים האלה עבדנו קשה מדי. יש דרך להוריד את הקליפה מתפוח האדמה בתנועת משיכה אחת חלקה. בלי מאמץ, בלי ללכלך את הידיים, והכי חשוב - בלי לבזבז חצי מהירק שנשאר דבוק לקליפה.

הקסם של "חוק ה-360"

השיטה הזו מגיעה בכלל מהמטבחים המקצועיים, שם צריכים לקלף עשרות קילוגרמים של תפוחי אדמה לפירה תוך דקות. הסוד הוא לא בכוח, אלא בפיזיקה פשוטה של חום וקור.

כך תעשו את זה שלב אחרי שלב:

החריץ הגורלי: לפני שאתם זורקים את תפוחי האדמה לסיר המים, קחו סכין קטנה ותחרצו "קו משווה" עדין מסביב למרכז תפוח האדמה. לא צריך לחתוך עמוק - רק לעבור את השכבה הדקה של הקליפה.

הרתחה כרגיל: בשלו את תפוחי האדמה במים רותחים עד שהם מוכנים.

אמבטיית הקרח: זה השלב שבו הקסם קורה. כשהם מוכנים, אל תסננו ותתחילו להילחם בהם כשהם רותחים. העבירו אותם מיד לקערה עם מי קרח למשך 10 עד 15 שניות בלבד.

ההחלקה: הוציאו את תפוח האדמה. כעת, אחזו בשני הקצוות שלו ופשוט משכו לצדדים. הקליפה תיפרד מהירק ותחליק החוצה בדיוק כמו גרב או כפפה.

למה זה בעצם עובד?

החריץ שעשינו בהתחלה יוצר נקודת מתח. המעבר המהיר מהרתיחה למים הקרים גורם לקליפה להתכווץ במהירות ולהתנתק מהבשר של תפוח האדמה, בעוד שהחריץ מאפשר לה פשוט להחליק משם בלי התנגדות.

מעבר לזה שזה חוסך המון זמן, יש כאן בונוס אדיר: אתם מקבלים תפוח אדמה שלם, חלק ויפה, בלי ה"גבעות" שהקולפן משאיר אחריו. זה מושלם לסלט תפוחי אדמה, לפירה קרמי במיוחד או סתם כשרוצים להרשים בארוחה חגיגית.