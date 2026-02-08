כיכר השבת
חוק ה-360

תפסיקו לקלף: הדרך הגאונית להוריד קליפה מתפו"א בתנועה אחת

שכחו מכל מה שידעתם על הכנת פירה או סלט תפוחי אדמה: הטריק הגאוני הזה, שמשגע את המטבחים ברחבי העולם, יגרום לכם לזרוק את הקולפן לפח ולהוריד את הקליפה בתנועת משיכה אחת חלקה | הנה הסוד שיהפוך את המטלה הכי שנואה במטבח לרגע קליל (מאמע, אוכל)

1תגובות
הדרך הגאונית להוריד קליפה מתפו"א בתנועה אחת (צילום: באדיבות המצלם)

תודו, אין מטלה במטבח השנואה עלינו יותר מקילוף תפוחי אדמה. זה תמיד נגמר בידיים רטובות, קליפות שנדבקות לכל מקום, ואם אתם כמוני - גם בחתך קטן מהקולפן כי ניסיתם להספיק הכל מהר מדי לפני שהאורחים מגיעים.

אז זהו, שמסתבר שכל השנים האלה עבדנו קשה מדי. יש דרך להוריד את הקליפה מתפוח האדמה בתנועת משיכה אחת חלקה. בלי מאמץ, בלי ללכלך את הידיים, והכי חשוב - בלי לבזבז חצי מהירק שנשאר דבוק לקליפה.

הקסם של "חוק ה-360"

השיטה הזו מגיעה בכלל מהמטבחים המקצועיים, שם צריכים לקלף עשרות קילוגרמים של תפוחי אדמה לפירה תוך דקות. הסוד הוא לא בכוח, אלא בפיזיקה פשוטה של חום וקור.

כך תעשו את זה שלב אחרי שלב:

החריץ הגורלי: לפני שאתם זורקים את תפוחי האדמה לסיר המים, קחו סכין קטנה ותחרצו "קו משווה" עדין מסביב למרכז תפוח האדמה. לא צריך לחתוך עמוק - רק לעבור את השכבה הדקה של הקליפה.

הרתחה כרגיל: בשלו את תפוחי האדמה במים רותחים עד שהם מוכנים.

אמבטיית הקרח: זה השלב שבו הקסם קורה. כשהם מוכנים, אל תסננו ותתחילו להילחם בהם כשהם רותחים. העבירו אותם מיד לקערה עם מי קרח למשך 10 עד 15 שניות בלבד.

ההחלקה: הוציאו את תפוח האדמה. כעת, אחזו בשני הקצוות שלו ופשוט משכו לצדדים. הקליפה תיפרד מהירק ותחליק החוצה בדיוק כמו גרב או כפפה.

למה זה בעצם עובד?

החריץ שעשינו בהתחלה יוצר נקודת מתח. המעבר המהיר מהרתיחה למים הקרים גורם לקליפה להתכווץ במהירות ולהתנתק מהבשר של תפוח האדמה, בעוד שהחריץ מאפשר לה פשוט להחליק משם בלי התנגדות.

מעבר לזה שזה חוסך המון זמן, יש כאן בונוס אדיר: אתם מקבלים תפוח אדמה שלם, חלק ויפה, בלי ה"גבעות" שהקולפן משאיר אחריו. זה מושלם לסלט תפוחי אדמה, לפירה קרמי במיוחד או סתם כשרוצים להרשים בארוחה חגיגית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ישר כח
אין עוד מלבדו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבאנו לעזור:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר