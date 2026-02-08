כיכר השבת
הקסם שבקור

הטריק שמנטרל ריח נעליים תוך לילה אחד במקפיא

אם פתחתם את המקרר אצל חברים וראיתם זוג נעליים בין השעועית הקפואה למגש הקרח, אל תמהרו להזמין להם תור לאבחון. מסתבר שדווקא הפעולה המוזרה הזו היא הפתרון הגאוני לשתיים מהבעיות הכי מעיקות בארון הנעליים שלכם. בדקנו מה עומד מאחורי הטרנד הקריר שמשתלט על הבית.

פתרון הקסם: הנעליים במקפיא (צילום: AI)

אם פתחתם את המקרר אצל חברים וראיתם זוג סניקרס נח בין השעועית הקפואה למגש הקרח, אל תמהרו להזמין להם תור לאבחון. מסתבר שדווקא הפעולה המוזרה הזו היא הפתרון הגאוני לשתיים מהבעיות הכי מעיקות בארון הנעליים שלכם. בדקנו מה עומד מאחורי הטרנד הקריר שמשתלט על הבית.

בואו נדבר רגע על הפיל שבחדר, או יותר נכון - על הריח שבנעליים. כולנו היינו שם: זוג הנעליים האהוב עלינו, זה שעלה לא מעט ושירת אותנו נאמנה, הפך פתאום למפגע תברואתי שאי אפשר להכניס הביתה. הניסיונות לכבס אותן במכונה נגמרים לעיתים קרובות בנעליים הרוסות, וספריי ריח רק יוצר שילוב ניחוחות גרוע עוד יותר.

כאן נכנס המקפיא לתמונה, וזה הרבה יותר מדעי ממה שזה נראה.

המלחמה בבקטריות: הקפאה במקום כביסה

הסיבה העיקרית לריח רע בנעליים היא לא הזיעה עצמה, אלא הבקטריות שמשגשגות בסביבה החמה והלחה של הנעל. רוב החיידקים האלה פשוט לא מסוגלים לשרוד בטמפרטורות קיצוניות.

הטריק פשוט: מכניסים את הנעליים לשקית אטומה (כדי לשמור על ההיגיינה של המקפיא, בכל זאת), משאירים אותן ללילה בין הבשר לקציצות, ומוציאים בבוקר. הקור העז מחסל את מושבות החיידקים ומנטרל את הריח מהשורש, בלי להרטיב את הנעל ובלי כימיקלים מיותרים.

הדרך הכי זולה להרחיב נעליים לוחצות

אבל הריח הוא רק חצי מהסיפור. קניתם נעליים חדשות והן לוחצות בטירוף? לפני שאתם סובלים מיבלות או רצים לסנדלר, תנו למקפיא לעבוד בשבילכם.

השיטה הזו מנצלת חוק פיזיקלי פשוט: מים מתפשטים כשהם קופאים.

ממלאים שקיות ניילון עמידות במים. חשוב להשאיר מקום ריק בשקית ולא למלא עד הסוף.

מכניסים את השקיות לתוך הנעליים ודוחסים אותן בעדינות לאזורים הלוחצים (כמו אזור האצבעות).

שולחים את הנעליים ללילה במקפיא.

כשהמים הופכים לקרח, הנפח שלהם גדל והם מפעילים לחץ אחיד ועדין על הנעל מבפנים - מה שמרחיב אותה בדיוק במידה הנכונה מבלי לפגוע בצורה שלה.

זה עובד?

זה אולי נראה כמו משהו שיצא מקבוצת "טיפים של סבתא", אבל מדובר בפתרון יעיל, חינמי ונגיש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד במשפחה:

הקסם שבקור

|
ש

פורצות דרך

ציקי גל|מקודם

בכיף!

||
3
ש

קריירה עם שליחות: 

ציקי גל|מקודם
ש

שינוי מדהים

ציקי גל|מקודם

מאחורי החיוכים באולם

||
2

אור וחגיגה

||
2
ש

מהיר, בזול ומטפל בשורש

כיכר בשיתוף תכלס|מקודם

אימהות משוחחות

||
12

אימהות משוחחות

||
3

מדריך להורים

|

במשפחות הכי טובות

||
23

משפחולוגיה 

||
5

אימהות וילדים בשגרת מלחמה

||
6

חירום, שגרה ומה שביניהם

|

בימי לחץ וגם בשגרה

|

"שמע אשמע צעקתו"

||
6

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר