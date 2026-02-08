הטריק שמנטרל ריח נעליים תוך לילה אחד במקפיא

אם פתחתם את המקרר אצל חברים וראיתם זוג סניקרס נח בין השעועית הקפואה למגש הקרח, אל תמהרו להזמין להם תור לאבחון. מסתבר שדווקא הפעולה המוזרה הזו היא הפתרון הגאוני לשתיים מהבעיות הכי מעיקות בארון הנעליים שלכם. בדקנו מה עומד מאחורי הטרנד הקריר שמשתלט על הבית.

בואו נדבר רגע על הפיל שבחדר, או יותר נכון - על הריח שבנעליים. כולנו היינו שם: זוג הנעליים האהוב עלינו, זה שעלה לא מעט ושירת אותנו נאמנה, הפך פתאום למפגע תברואתי שאי אפשר להכניס הביתה. הניסיונות לכבס אותן במכונה נגמרים לעיתים קרובות בנעליים הרוסות, וספריי ריח רק יוצר שילוב ניחוחות גרוע עוד יותר.

כאן נכנס המקפיא לתמונה, וזה הרבה יותר מדעי ממה שזה נראה.

המלחמה בבקטריות: הקפאה במקום כביסה

הסיבה העיקרית לריח רע בנעליים היא לא הזיעה עצמה, אלא הבקטריות שמשגשגות בסביבה החמה והלחה של הנעל. רוב החיידקים האלה פשוט לא מסוגלים לשרוד בטמפרטורות קיצוניות.

הטריק פשוט: מכניסים את הנעליים לשקית אטומה (כדי לשמור על ההיגיינה של המקפיא, בכל זאת), משאירים אותן ללילה בין הבשר לקציצות, ומוציאים בבוקר. הקור העז מחסל את מושבות החיידקים ומנטרל את הריח מהשורש, בלי להרטיב את הנעל ובלי כימיקלים מיותרים.

הדרך הכי זולה להרחיב נעליים לוחצות

אבל הריח הוא רק חצי מהסיפור. קניתם נעליים חדשות והן לוחצות בטירוף? לפני שאתם סובלים מיבלות או רצים לסנדלר, תנו למקפיא לעבוד בשבילכם.

השיטה הזו מנצלת חוק פיזיקלי פשוט: מים מתפשטים כשהם קופאים.

ממלאים שקיות ניילון עמידות במים. חשוב להשאיר מקום ריק בשקית ולא למלא עד הסוף.

מכניסים את השקיות לתוך הנעליים ודוחסים אותן בעדינות לאזורים הלוחצים (כמו אזור האצבעות).

שולחים את הנעליים ללילה במקפיא.

כשהמים הופכים לקרח, הנפח שלהם גדל והם מפעילים לחץ אחיד ועדין על הנעל מבפנים - מה שמרחיב אותה בדיוק במידה הנכונה מבלי לפגוע בצורה שלה.

זה עובד?

זה אולי נראה כמו משהו שיצא מקבוצת "טיפים של סבתא", אבל מדובר בפתרון יעיל, חינמי ונגיש.