הטריק שימנע מהמשקפיים להתמלא אדים בבריכה - מפתיע וקל

אתם כבר בבריכה, מוכנים לשחות, ואז - אדים על המשקפיים! כל השחייה הופכת לטשטוש מתסכל | החדשות הטובות? יש טריק קטן, מפתיע וקל שימנע את זה כמעט לגמרי, וישמור על ראייה צלולה לאורך כל השחייה (משפחה)

אתם כבר בבריכה, מוכנים לשחות, ואז - אדים על המשקפיים! (צילום: שאטרסטוק)

אתם מכירים את הרגע הזה: אתם בבריכה, סוף סוף מצאתם פינה שקטה לשחות בה, אבל המשקפיים שלכם מחליטות להפוך לסאונה פרטית. אדים, טשטוש, ותחושה שאולי בכלל שחיתם ישר לתוך ענן.

ובואו נודה - לא משנה אם מדובר במשקפי ראייה, שמש או צלילה - אין דבר יותר מתסכל מלהסיר אותם כל חמש דקות, לנגב עם המגבת (שמלאה כבר בקלוריות של קרם הגנה), ולהחזיר - רק כדי לגלות שהאדים חזרו תוך שנייה.

אבל הנה החדשות הטובות - יש טריק קטן, מפתיע, ואפילו מצחיק - שיכול למנוע את זה כמעט לגמרי.

אז מה הטריק?

מוכנים? סבון כלים.

כן, כן - אותו סבון כלים שיושב לכם ליד הכיור. כל מה שצריך לעשות זה:

  • למרוח טיפונת (באמת, בגודל של גרגר אפונה) על העדשות הפנימיות של המשקפיים.
  • לשפשף בעדינות בעזרת האצבע עד שהעדשה מצופה בשכבה דקה ושקופה.
  • לשטוף קלות במים - לא עד הסוף - רק כדי להסיר את השאריות הגסות.
  • לנגב עם מטלית מיקרופייבר.

השכבה הדקה של הסבון יוצרת מעין ציפוי שמונע מהאדים "להיתפס" על הזכוכית. התוצאה - משקפיים נקיות, ברורות, ומוכנות לצלילה (או לפחות לשכשוך עם הילדים).

טיפ נוסף – למי שלא אוהב להתעסק עם סבון

מגבוני עדשות עם חומר אנטי־פוג (anti-fog) נמכרים היום כמעט בכל חנות אופטיקה. זה יותר יקר מסבון כלים, אבל הרבה יותר נוח לזרוק בתיק הבריכה ולהשתמש במקום.

ואזהרה קטנה

אל תשפשפו חזק מדי - עדשות עם ציפוי רגיש עלולות להישרט אם לא משתמשים במטלית רכה. וכמובן - לא לנסות את זה עם עדשות מגע.

בקיצור - בפעם הבאה שאתם נכנסים לבריכה, תנו לסבון הכלים רגע של תהילה. אולי הוא נולד לשטוף צלחות, אבל בקיץ הוא גם מציל את המשקפי שחייה.

