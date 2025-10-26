חברת עליבאבא, מהשחקניות הגדולות בתחום הטכנולוגיה בסין, הכריזה השבוע על השקת שני מוצרים מרכזיים המיועדים לצרכן - משקפי Quark AI ועוזר צ'אטבוט חכם המשולב באפליקציית Quark הנפוצה. מדובר במהלך אסטרטגי שנועד להרחיב את נוכחות החברה מעבר לשוק העסקי ולהתחרות ישירות במוצרים של חברות כמו Meta ותאגידים סינים מובילים נוספים.​

המשקפיים, המבוססים על מודל השפה הגדול Qwen שפיתחה עליבאבא, יימכרו במחיר השקה של 4,699 יואן (כ-2,500 ש"ח) ויהיו זמינים להזמנה מוקדמת כבר מ-24 באוקטובר. לקוחות VIP יוכלו ליהנות מהנחה משמעותית, והמכשירים יגיעו למזמינים הראשונים בדצמבר הקרוב. המשקפיים מציעים ניהול שיחות בעזרת הקול בלבד ללא מגע ידיים, השמעת מוזיקה, תרגום בזמן אמת ותכונות מתקדמות נוספות, בניסיון להפוך את הבינה המלאכותית לכלי יום-יומי פשוט ונגיש לשימוש.​

במקביל, השיקה עליבאבא את עוזר הצ'אט החדש בגרסתו המאוחרת ביותר, שנבנה על מודלי Qwen3, וכולל שיחות טקסט וקול, עריכת תמונות, כתיבה אוטומטית, פתרון בעיות מתמונות ועוד. השירות ניתן ללא תשלום דרך אפליקציית Quark. למרות החדשנות, עליבאבא נתקלת בתחרות חסרת רחמים בשוק הצרכן הסיני: דווח כי לחברת ByteDance (טיקטוק) יש 150 מיליון משתמשים חודשיים, בעוד עליבאבא רשמה רק כ-7 מיליון בלבד בפלטפורמת הדור הקודם שלה - Tongyi.​

בין החידושים, החברה מדגישה את הרצון לחבר בין שירותי חיפוש, מידע בזמן אמת ותפקוד עוזר אישי - הכל תחת פלטפורמה אחת נגישה. השקעתה של עליבאבא בתחום מצביעה על שינוי אסטרטגי והתמקדות בדרישות השוק הצרכני המקומי והעולמי כאחד. שווי המניה של עליבאבא עלה בעקבות ההשקה כמעט ב-2% בבורסה של הונג קונג - עדות לאמון המשקיעים בכיוון החדש של החברה.​