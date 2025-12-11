כיכר השבת
זעם בבייג'ינג

אחרי ביקור הבכיר הטייוואני: ההודעה החריפה ששיגרה סין נגד ישראל

מדינת סין שיגרה היום הודעה חריפה לאחר שנודע ביקורו של הבכיר הטייוואני בישראל בחודש שעבר, אירוע אותו רואה סין כהתגרות ופגיעה בשלמותה הטריטוריאלית | סין, שלא הפסיקה להתערב נגד ישראל במהלך המלחמה, הבהירה לירושלים מה היא חושבת על האירוע (חדשות) 

נשיא סין שי ג'ינפינג (צילום: shutterstock)

שגרירות סין בישראל שיגרה היום (חמישי) הודעה חריפה במיוחד נגד ירושלים, ודרשה ממנה "לתקן את הפעולות השגויות", זאת בעקבות ביקור שערך לאחרונה בכיר טייוואני. סין הדגישה כי המהלך של ישראל מפר את עיקרון "סין האחת" ופוגע באינטרסים הכוללים של היחסים בין המדינות.

בהודעה הרשמית, הגדירה שגרירות סין בישראל את סוגיית טייוואן כ"קו אדום בלתי ניתן להפרה" הנוגע לריבונותה ולשלמות הטריטוריאלית של סין, ונוגע בליבת האינטרסים המרכזיים של בייג'ינג. השגרירות הבהירה כי היא מתנגדת בתוקף לכל צורה של חילופי דברים רשמיים בין מדינות זרות לבין שלטונות טייוואן.

בייג'ינג הזכירה לירושלים את ההתחייבות שניתנה בקומוניקט המשותף על כינון יחסים דיפלומטיים. בקומוניקט זה, "ממשלת מדינת ישראל מכירה בכך שממשלת הרפובליקה העממית של סין היא הממשלה החוקית היחידה המתייחסת לסין כולה וכי טייוואן היא חלק בלתי ניתן להסרה בשטחה הרפובליקה העממית של סין".

על פי הצהרת השגרירות, עיקרון "סין האחת" מהווה קונצנזוס בינלאומי, והוא התנאי המקדים והבסיס לפיתוח יחסים דיפלומטיים בין סין למדינות העולם, כולל ישראל. סין דחקה בישראל "לציית נאמנה לעיקרון, לתקן את הפעולות השגויות ולהפסיק לשלוח כל אותות שגויים לכוחות בדלנים התומכים בעצמאות טייוואן, כדי לשמור על האינטרסים הכוללים של יחסי סין-ישראל באמצעות פעולות קונקרטיות".

כזכור, לפי הדיווח מוקדם יותר היום (חמישי) ב'רויטרס', סגן שר החוץ של טאיוואן פרנסואה וו, ערך ביקור חשאי במיוחד בישראל.

על פי הדיווח, הביקור נשמר בחשאיות גמורה ומטרתו הייתה לקדם שיתוף פעולה ביטחוני בין שתי המדינות - ברקע היריבות של טיוואן עם סין.

במשרד החוץ של טיוואן אמרו לתקשורת: "לישראל וטאיוואן וישראל יש ערכים דומים, ערכים של חופש ודמוקרטיה, המדינות ימשיכו לקדם דברים חשובים באופן פרגמטי וימשיך השיתוף פעולה ההדדי והמועיל בתחומי הסחר, הטכנולוגיה והתרבות". משרד החוץ הישראלי סירב להגיב בכלל על הידיעה.

על פי הדיווח, ישנם שלושה מקורות מהימנים שסיפרו כי הביקור נערך בטווח הזמן של השבועות האחרונים וייתכן אף בחודש האחרון, ההערכות הן שהביקור עסק במערכת ההגנה האווירית החדשה של טאיוואן, "T-Dome", המבוססת בחלקה על מערכת ההגנה האווירית הישראלית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר