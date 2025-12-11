שגרירות סין בישראל שיגרה היום (חמישי) הודעה חריפה במיוחד נגד ירושלים, ודרשה ממנה "לתקן את הפעולות השגויות", זאת בעקבות ביקור שערך לאחרונה בכיר טייוואני. סין הדגישה כי המהלך של ישראל מפר את עיקרון "סין האחת" ופוגע באינטרסים הכוללים של היחסים בין המדינות.

בהודעה הרשמית, הגדירה שגרירות סין בישראל את סוגיית טייוואן כ"קו אדום בלתי ניתן להפרה" הנוגע לריבונותה ולשלמות הטריטוריאלית של סין, ונוגע בליבת האינטרסים המרכזיים של בייג'ינג. השגרירות הבהירה כי היא מתנגדת בתוקף לכל צורה של חילופי דברים רשמיים בין מדינות זרות לבין שלטונות טייוואן.

בייג'ינג הזכירה לירושלים את ההתחייבות שניתנה בקומוניקט המשותף על כינון יחסים דיפלומטיים. בקומוניקט זה, "ממשלת מדינת ישראל מכירה בכך שממשלת הרפובליקה העממית של סין היא הממשלה החוקית היחידה המתייחסת לסין כולה וכי טייוואן היא חלק בלתי ניתן להסרה בשטחה הרפובליקה העממית של סין".

על פי הצהרת השגרירות, עיקרון "סין האחת" מהווה קונצנזוס בינלאומי, והוא התנאי המקדים והבסיס לפיתוח יחסים דיפלומטיים בין סין למדינות העולם, כולל ישראל. סין דחקה בישראל "לציית נאמנה לעיקרון, לתקן את הפעולות השגויות ולהפסיק לשלוח כל אותות שגויים לכוחות בדלנים התומכים בעצמאות טייוואן, כדי לשמור על האינטרסים הכוללים של יחסי סין-ישראל באמצעות פעולות קונקרטיות".

כזכור, לפי הדיווח מוקדם יותר היום (חמישי) ב'רויטרס', סגן שר החוץ של טאיוואן פרנסואה וו, ערך ביקור חשאי במיוחד בישראל.

על פי הדיווח, הביקור נשמר בחשאיות גמורה ומטרתו הייתה לקדם שיתוף פעולה ביטחוני בין שתי המדינות - ברקע היריבות של טיוואן עם סין.

במשרד החוץ של טיוואן אמרו לתקשורת: "לישראל וטאיוואן וישראל יש ערכים דומים, ערכים של חופש ודמוקרטיה, המדינות ימשיכו לקדם דברים חשובים באופן פרגמטי וימשיך השיתוף פעולה ההדדי והמועיל בתחומי הסחר, הטכנולוגיה והתרבות". משרד החוץ הישראלי סירב להגיב בכלל על הידיעה.

על פי הדיווח, ישנם שלושה מקורות מהימנים שסיפרו כי הביקור נערך בטווח הזמן של השבועות האחרונים וייתכן אף בחודש האחרון, ההערכות הן שהביקור עסק במערכת ההגנה האווירית החדשה של טאיוואן, "T-Dome", המבוססת בחלקה על מערכת ההגנה האווירית הישראלית.