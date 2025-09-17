כיכר השבת
תאונת ענק באוויר: שתי מכוניות מעופפות התנגשו במהלך תצוגה אווירית בסין

רגעים דרמטיים בצ'אנגצ'ון: אחד מכלי הטיס הצליח לנחות בשלום, השני עלה באש |החברה הבהירה: כל הצוות בטוח, והחקירה נמשכת (חדשות בעולם)

הזירה לאחר התאונה (צילום: רשתות חברתיות)

רגעים דרמטיים התרחשו אמש (יום שלישי) כאשר שתי מכוניות מעופפות התנגשו באוויר במהלך חזרה לתצוגה האווירית המתקרבת של צ'אנגצ'ון שבסין. האירוע המפתיע, שדווח על ידי חברת Xpeng AeroHT, יצרנית כלי הרכב המתקדמים, אירע לטענתה עקב "מרחק טיסה לא מספק" בין הכלים.

שני כלי הטיס המעורבים בתקרית היו מטוסים חשמליים בעלי יכולת המראה ונחיתה אנכית (eVTOLs). Xpeng AeroHT, חברת בת של יצרנית הרכבים החשמליים הסינית XPeng, ידועה בפיתוחים פורצי דרך בתחום התחבורה האווירית, ובכלל זה דגמים כמו כלי טיס דו-מושבי המצויד בשמונה מנועים חשמליים, מסוגל להגיע למהירות של עד 130 קמ"ש ולטוס בגובה של עד 1,000 מטר.

מאז הצגתו ב-2021, השלים ה-X2 למעלה מ-4,000 טיסות ניסוי בתנאים מגוונים, ומציע יכולות הפעלה ידניות ואוטונומיות כאחד.

במהלך ה בצ'אנגצ'ון, אחד מכלי הטיס הצליח לנחות בשלום. בעוד הכלי השני עלָה באש עם נחיתתו, ככל הנראה בעקבות נזק משמעותי שנגרם לגופו.

החברה מיהרה להודיע כי "כל הצוות שהיה באתר היה בטוח". הרשויות המוסמכות סיימו את הטיפול באתר האירוע באופן מסודר, והחקירה לגבי הגורם הספציפי לתאונה עדיין נמשכת.

העיתוי בו החברה מצויה בחוד החנית של פיתוח פתרונות ניידות אווירית עירונית. החברה מתכננת להתחיל בייצור המוני של רכב מודולרי חדשני המשלב רכיב יבשתי עם רכיב מעופף כבר ב-2026, במתקן חדש בעיר גואנגג'ואו, עם כושר ייצור של עד 10,000 יחידות בשנה. הזמנות מוקדמות עבור ה-LAC כבר פתוחות, במחיר מוערך של כ-2 מיליון יואן (כ-280,000 דולר).

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

