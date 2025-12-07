המשטרה הרובוטית בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

סין הציגה צי חדש של רכבי סיור משטרתיים המונעים על ידי בינה מלאכותית (AI) הפועלים מסביב לשעון, המהווים הרחבה משמעותית של הפיקוח האוטומטי במרחבים ציבוריים.

כלי רכב אלה, שנועדו לבצע סיורים ללא קצינים אנושיים על סיפונם, משתמשים בטכנולוגיית זיהוי פנים ושלל חיישנים מתקדמים. הרכבים מצוידים במצלמות פנורמיות ב-360 מעלות ובמעבדים מובנים המנתחים צילומים בזמן אמת, וסורקים את הכבישים כדי לזהות אנשים ברשימות מעקב רשמיות, לוחיות זיהוי מזויפות, או מגוון הפרות תנועה ובטיחות. פריסת רכבי הבינה המלאכותית מאותתת על צעד שאפתני לקראת שילוב בינה מלאכותית בשיטור יומיומי. ברגע שזוהה סיכון, התראות משודרות מיד למרכזי הפיקוד, מה שמאפשר תגובה מהירה. הרשויות תיארו את המהלך כחלק מרכזי מחיזוק מערכות התגובה המהירה ושיפור הניהול העירוני.

משטרת הרובוטים של סין ( צילום: מסך )

באזורים מסוימים, כמו אזור הפיתוח הכלכלי-טכנולוגי של בייג'ינג (BDA), מערכת הסיור החכמה משלבת גם כלבי סיור רובוטיים. מערכת הדור הבא הזו כוללת 18 כלי רכב אוטונומיים מסוג Level-4 ושני כלבים רובוטיים ביוניים תעשייתיים. כלבי הסיור, שמשקלם כ-65 ק"ג, תוכננו לתנאים קיצוניים ומסוגלים לשמש למשימות כמו סיור ופירוק פצצות.

יחד, מערכות אלה יוצרות רשת מעקב "שמיים-קרקע" הפועלת 24/7 ומספקת כיסוי מלא. המערכת משתמשת בבינה מלאכותית וב"ביג דאטה" כדי לזהות סיכונים בזמן אמת, כגון התנהגות חריגה או סכנות אש. רכבי הסיור האוטונומיים והרובוטים פועלים בתיאום, כאשר הרשויות מציינות כי פעולתם הבלתי פוסקת משלשת את היעילות ומפחיתה את ה"שטחים המתים" בביטחון.

פיתוח זה נחשב לצעד ממשי לקראת שיטור עירוני אוטומטי לחלוטין, כאשר אנליסטים מציינים כי בעוד שהטכנולוגיה המאפשרת זאת קיימת בכל מקום, סין מוכנה לפרוס אותה באופן מלא ללא המגבלות של הגנת פרטיות הקיימות במדינות המערב.