ארצות הברית עומדת בפני דילמה רגישה סביב מכירת מטוסי הקרב המתקדמים F-35 לערב הסעודית, עסקה שמעוררת חשש חמור בוושינגטון מפני דליפת סודות טכנולוגיים רגישים לידי סין.

אף שריאד רואה במטוס, הנחשב למתקדם בעולם, רכיב חיוני לחיזוק חיל האוויר במסגרת תוכניות המודרניזציה שלה, גורמי מודיעין אמריקאים מביעים דאגה גוברת. החשש הוא כי העברת מטוס הקרב החמקני עלולה לחשוף שלא בכוונה טכנולוגיה צבאית קריטית לבייג'ינג.

החשש הזה אינו חדש; הממשל האמריקאי כבר דחה בעבר בקשות דומות מטורקיה ומאיחוד האמירויות בשל חששות דומים מניצול טכנולוגי סיני. מומחים אף טענו כי סין מנהלת קמפיין אגרסיבי לגניבת טכנולוגיה אמריקאית וכי יש להניח שסין כבר כיוונה לתוכנית ה-F-35, כאשר מומחה אחד ציין כי סין "כבר גנבה את המטוס כולו פעם אחת".

החשש המרכזי אינו שסעודיה תמסור את המידע מרצונה, אלא שהסינים יכולים לנצל זאת באמצעות מודיעין.

הסיבה לכך היא שערב הסעודית, לצד מדינות מפרץ נוספות, הפכה ל"מעבדת הניסויים" המועדפת על סין עבור הדור הבא של תשתיות דיגיטליות, המכונה "דרך המשי הדיגיטלית 2.0". ענקיות טכנולוגיה סיניות, כגון וואווי (Huawei), עליבאבא וסנס-טיים, חתמו על שורה של חוזים לבניית תשתיות ליבתיות, כולל מרכזי נתונים ענן בריאד.

מכיוון שה-F-35 הוא "מחשב מעופף" שאוסף ומשדר נתונים ללא הרף, קיימת דאגה שאם מערכות סיניות, דוגמת תשתיות 5G ליבתיות, נמצאות בבסיסים צבאיים או במתקני תחזוקה סמוכים למטוסים, הסיכון לחדירות סייבר או איסוף אותות עולה משמעותית.

המטוס מכיל טכנולוגיות חמקניות, מערכות לוחמה אלקטרונית ורכיבי איסוף מודיעין מהמתקדמים ביותר שתוכננו, ואיבוד שליטה, אפילו חלקי, בטכנולוגיה זו יפגע משמעותית ביתרון הצבאי האמריקאי.

לכן, וושינגטון דורשת לקבוע "מנגנוני ניטור מפורטים, תנאים נוקשים והגנות חזקות" שיכללו פיקוח רציף על השימוש בטכנולוגיות מסוימות אם העסקה תצא לפועל. עם זאת, גנרל בדימוס צ'ארלס וולד העריך שאם העסקה תאושר, ערב הסעודית לא תקבל את המטוסים בטווח המיידי, כאשר חלון הזמן המינימלי לכך הוא לפחות חמש שנים.

ההחלטה הסופית תלויה בכמה ביטחון יהיה לארה"ב ביכולתה להגן על סודותיה הטכנולוגיים מפני האיום הסיני המשתרע כיום על פני התשתיות הדיגיטליות של המפרץ.