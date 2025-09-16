משקפי Meta Oakley: עידן חדש לספורטאים חובבי טכנולוגיה

חברת Meta ממשיכה להרחיב את תחום המשקפיים החכמים שלה, והפעם פונה לשוק הספורט עם דגמים חדשים שנוצרו בשיתוף מותג האופנה והספורט Oakley. המוצר הראשון במסגרת שיתוף הפעולה, Oakley Meta HSTN, מהווה שילוב ייחודי בין עיצוב הספורט של Oakley לטכנולוגיה המתקדמת של Meta, כולל אינטגרציה עוצמתית של בינה מלאכותית.

המשקפיים מגיעים עם מצלמה קדמית באיכות 12 מגה-פיקסל, המסוגלת לצלם וידאו באיכות 3K ולזהות את הסביבה של המשתמש. בעזרת העוזר הדיגיטלי Meta AI, המשתמשים יכולים לבקש לבצע פעולות כמו צילום תמונות, תרגום שפות בזמן אמת או ניהול מוזיקה - הכל באמצעות פקודה קולית. בנוסף, הרמקולים והמיקרופונים המובנים מאפשרים האזנה למוזיקה ושיחות טלפון ללא צורך במגע ידיים.

שיפור משמעותי נוסף הוא העמידות של המשקפיים בפני מים וזיעה בתקן IPX4 - תכונה חשובה לספורטאים הפעילים בשטח תוך כדי פעילות גופנית מאומצת. חיי הסוללה שודרגו משמעותית: הדגם Oakley Meta HSTN מציע עד 8 שעות שימוש בטעינה אחת וטעינה מהירה של 50% תוך 20 דקות בלבד. דגמים נוספים צפויים לצאת בקיץ, במחירי השקה של החל מ-399 דולר לארצות הברית.

בגרסה המוגבלת של הדגם, תינתן אפשרות לשימוש בעדשות Oakley PRIZM, שנועדו לשפר את איכות הראייה והתגובות החזותיות בזמן פעילות ספורטיבית. המשקפיים החדשים נועדו להעשיר את חוויית הספורטאים ולספק כלים חכמים ונגישים בשטח - מוזיקה, ניווט, תקשורת וצילום - הכל כלול.

החברה טוענת כי הצליחה לעשות זאת בזכות השקעה גדולה של Meta בשותפה EssilorLuxottic - המחזיקה במותג Oakley והשותפה המרכזית בתחום המשקפיים החכמים - מה שגם מבטיח התפתחות נוספת בקטגוריית האביזרים הלבישים החכמים בשנים הקרובות.

השקת דגם Oakley Meta HSTN היא צעד נוסף במטרתו של Meta להרחיב את גבולות הטכנולוגיה ולהנגיש אותה לשימושים מקצועיים ויומיומיים כאחד, ולשם כך שואפת החברה להעמיד כלים מתקדמים גם למשתמשים בשטח - ולא רק לאנשי העסקים שבעיר.