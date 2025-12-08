שף פרטי - אצלך בבית ( צילום: Cue Chef Innovation )

סטארט־אפ הבישול Cue Chef Innovation השיק השבוע מכשיר מהפכני בשם Cube O1 - קובייה זעירה בגודל כף יד המשתמשת בחיישן תרמי ובבינה מלאכותית מובנית כדי לעקוב אחר תהליכי הבישול בזמן אמת. החברה מגדירה אותו כעוזר הבישול התרמי הראשון בעולם, שמטרתו להפיג את “חרדת המטבח” ולמנוע טעויות בבישול, כמו טמפרטורה שגויה או תזמון לקוי של שלבים.

להבדיל ממכשירי בישול חכמים הנשלטים בקול, Cube O1 אינו מדבר כלל - הוא מתקשר באמצעות צפצופים ואורות, כדי לשמור על רצף העבודה הטבעי של השף הביתי. שוק צומח של בישול חכם ההשקה מגיעה בתקופה שבה תחום עוזרי הבישול מבוססי AI נמצא בצמיחה מהירה. על פי נתוני מחקרי שוק, היקף ההכנסות בתחום צפוי להגיע ל־68.7 מיליארד דולר עד סוף 2025, בעוד ששוק הרובוטיקה למטבח מוערך להגיע ל־8.63 מיליארד דולר עד 2032. מגמת ההתרחבות מונעת על ידי הצרכנים המחפשים שילוב בין נוחות, דיוק ויצירתיות קולינרית. עושים שרירים: הכוחות המיוחדים של ונצואלה מפגינים יכולות בסרטון יוצא דופן | צפו אריה רוזן | 16:20 תיעוד מטורף מארה"ב: השוטר הציל אדם שקפץ מגשר בשנייה האחרונה יוסי נכטיגל | 07.12.25 גם בקמפיינים לגיוס המונים ניכרת העלייה בביקוש: מכשירי בישול חכמים כמו Agari Kitchen שברו שיאים, כשהגיעו ליעד הגיוס שלהם תוך דקות ספורות. במקביל, נתוני איגוד הכבאות האמריקאי מצביעים על כך שבישול הוא הסיבה המרכזית לשריפות ביתיות - נתון המחזק את חשיבות השימוש בטכנולוגיות ניטור ובטיחות תרמיות.

גודל מניטורי - עם תועלת גדולה ( צילום: Cue Chef Innovation )

טכנולוגיה פרטית ושיתופית גם יחד

Cube O1 מתעד מה שחברת Cue Chef מכנה “ה-DNA של הבישול” - דפוס מדויק של טמפרטורות, זמנים ומעברי חום, המאפשר לשחזר מנות באופן מדעי כמעט. המכשיר עצמו כולל מנגנון הצמדה מגנטי, עמידות בפני התזות מים, ותצוגת אור אינטואיטיבית המעבירה למשתמש פידבק בזמן אמת.

המערכת פועלת במבנה “מוח מפוצל”: עיבוד הנתונים מתבצע ישירות על המכשיר לצורך ביצועים מהירים וללא תלות ברשת, אך ניתן לבחור לשתף ענן אופציונלי לצורך למידת דפוסים אנונימית והעברת מתכונים בקהילת Cue Chef Club. החברה מדגישה כי השליטה על פרטיות הנתונים נותרת בידי המשתמש.

ההשקה הרשמית של Cube O1 צפויה להתרחש בשבועות הקרובים במסגרת קמפיין Kickstarter, כאשר צוות הפיתוח של Cue Chef מורכב ממומחים לבינה מלאכותית, מערכות משובצות מצלמה תרמית, ועיצוב חוויית משתמש.