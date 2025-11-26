גורדי שחקים עולים בלהבות: לפחות 36 הרוגים ו-279 מנותקי קשר

"מנכ"ל הראשי" של הונג קונג, תפקיד מקביל לראש ממשלה במדינות אחרות, האחראי על ניהול הונג קונג, מסר הערב (רביעי) כי ישנם לפחות 36 הרוגים בשריפת הבניינים הקטלנית שפרצה הבוקר בעיר.

השריפה פרצה ברובע טאי-פו בצפון הונג קונג. ישנם עוד מאות נחשבים למנותקי קשר. ככל שנוקפות השעות כך פוחתים סיכוייהם של מנותקי הקשר. יחד עם זאת גם מתרבים הדיווחים על חילוצים.

האש התפשטה במגדלים בני 31 קומות, ולהבות גדולות מאירות את שמי הלילה. צוותי כבאות ממשיכים להיאבק בשריפה במתחם הכולל כ-2,000 דירות בשמונה בניינים. במבנים מתגוררים לפי הערכות כ-4,000 בני אדם.

הרשויות מסרו כי עדיין אין מידע מדויק על מספר האנשים שנותרו בתוך המבנים. במקביל כוחות החירום וההצלה מנסים להשתלט על הלהבות האדירות.