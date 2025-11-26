כיכר השבת
טירוף להבות: שריפה ענקית פרצה דרך פיגומי במבוק במתחם רב-קומות בהונג קונג

שריפת ענק התפשטה במהירות דרך פיגומי הבמבוק במתחם מגורים רב-קומות בהונג קונג, כשהלהבות משתוללות ללא שליטה, לפחות ארבעה נהרגו ועשרות חולצו תחת אש  (חדשות בעולם)

הלהבות בהונג-קונג (צילום: רשתות חברתיות)

שריפה אימתנית פרצה היום (רביעי) והתפשטה במהירות מפחידה במספר בנייני דירות רבי-קומות במתחם וואנג פוק קורט שברובע טאי פו, שבהונג-קונג.

הלהבות התפשטו באמצעות פיגומי במבוק ורשתות בנייה שהיו פרוסים סביב חלקו החיצוני של המתחם, ושלחו עמוד אש ועשן סמיך לשמיים. מראות מזירת האירוע הראו לפחות חמישה בניינים סמוכים עולים באש, כשלהבות פורצות מחלונות רבים.

הלהבות בהונג-קונג (צילום: רשתות חברתיות)

השריפה הוגדרה כאירוע אזעקה בדרגה 4, הרמה השנייה בחומרתה. הרשויות בהונג קונג דיווחו על ארבעה הרוגים בטרגדיה. בנוסף, דווח על שלושה פצועים שאושפזו, כאשר שניים מהם נמצאים במצב קריטי. המשטרה קיבלה דיווחים רבים על אנשים שנלכדו בתוך הבניינים הבוערים.

השימוש בפיגומי במבוק נפוץ בהונג קונג בפרויקטים של בנייה ושיפוצים, אף על פי שהממשלה הודיעה מוקדם יותר השנה כי תתחיל להפסיק את השימוש בהם בפרויקטים ציבוריים בשל חששות בטיחות. המתחם שנפגע הכיל על פי רישומים שמונה בלוקים וכמעט 2,000 דירות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

