חשיפה יוצאת בעולם העסקים: בתוך ויכוח ציבורי על מוסר העבודה של אילון מאסק, דווקא עובד בכיר לשעבר יצא להגנת המיליארדר וסיפק הצצה ללוח זמנים שובר שיאים הכולל פגישות עבודה בחצות הלילה ותנומות כוח במשרד.

כריס באקה, מנכ"ל לשעבר של Laskie, פלטפורמת חיפוש עבודה שנרכשה על ידי טוויטר ב-2023 – עבד ישירות תחת מאסק במשך שנתיים בפלטפורמת X .

כשתרזה לגר פרננדז, נציגת הקונגרס האמריקאי, טענה כי "לכל מורה יש יותר מוסר עבודה בזרת מאשר לאילון מאסק בגוף כולו", באקה הגיב בהגנה נחרצת.

באקה חשף כי מאסק עובד באופן קבוע למעלה מ-12 שעות בכל יום ומסתפק בתנומות במקום שינה הולמת. הלו"ז המפלצתי הזה נמשך שבעה ימים בשבוע.

מאסק מקדיש את עשר השעות הראשונות של יומו באופן בלעדי לחברת טסלה, שם הוא מתעמק בעדכוני הנדסה, סקירות ייצור וקבלת החלטות תפעוליות.

מעורבות מעמיקה זו, שבה הוא שוקע בפרטי הייצור הקטנים ביותר, משקפת את פילוסופיית המנהיגות שלו: ידע אינטימי בפרטים הוא קריטי לחדשנות והוא המקור להשפעה אמיתית. רק לאחר סיום יום העבודה המתיש בטסלה, מאסק עובר לפלטפורמת X. פגישות המוצר מתחילות לרוב בסביבות 17:00 או 18:00.

הנקודה המפתיעה ביותר היא שפגישות האישיות של באקה עם מאסק, שנקבעו לשעה 22:00, נדחו באופן קבוע לחצות הלילה או אפילו ל-1:00 לפנות בוקר, וזאת בשל הלו"ז העמוס בטירוף של המיליארדר.

כיצד מתחזק מאסק שגרת קצה הנמשכת לתוך השעות המאוחרות של הלילה? באקה חשף כי בסביבות השעה 2:00 לפנות בוקר, לאחר שסיים את סבב הפגישות, מאסק נוהג לצאת לתנומת כוח קצרה של כמה שעות, לעתים קרובות בתוך המשרד, ומיד לאחר מכן הוא חוזר על אותו מחזור, שבעה ימים בשבוע.

שגרת ההקרבה הזו אינה חדשה. מאסק מאמין כי עבודה כפולה בזמן מובילה להספק גבוה יותר ומספקת יתרון תחרותי אסטרטגי. הוא אף ציין בעבר כי ניסיונות לישון פחות משש שעות גרמו לו ל"כאבי מוח". הקרבה זו מוטמעת עמוק בגישת הניהול שלו, כפי שהדגים כשישן על רצפת המפעל במהלך משבר ייצור המודל 3 ב-2018, כדי להיות נוכח בכל רגע קריטי לפתרון בעיות.