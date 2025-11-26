גבר בן 56, אח במקצועו שנותר מובטל, מואשם שהסתיר את מות אמו, גרציאלה דאוליו, במשך כשלוש שנים. במקום לדווח על מותה הטבעי בגיל 82, החליט הבן "להחליף" אותה כדי להמשיך לגבות את תשלומי הפנסיה שלה והכנסות משלושה נכסים שהיו בבעלותה. בסך הכל, הוא שלשל לכיסו במרמה כ-53,000 אירו בשנה.

כדי לשמור על ההונאה, הבן התחפש לאמו, הופעתו הייתה משכנעת מספיק כדי להטעות פקידים במשרד הממשלתי ליד מנטובה, שם אף הצליח לחדש בהצלחה את תעודת הזהות של אמו לאחר מותה.

התכנית הביזארית התפוצצה כאשר הבן ניסה לחדש שוב את תעודת הזהות של אמו שפג תוקפה בעיירה בורגו וירג'יליו.

פקיד רישום חד-עין שם לב לכמה פרטים קטנים שהסגירו את המבצע: הצוואר של ה"גברת" היה עבה ושרירי מדי, הקול שלה נשבר מדי פעם לבס עמוק וגברי לחלוטין, והידיים לא נראו כמו ידיים של קשישה בת 85.

ראש העיר המקומי ציין כי המשטרה גם הבחינה ב"אישה המבוגרת" נוהגת ברכב, אף שלא היה לה רישיון נהיגה.

בעקבות החשד, הוזעקה המשטרה. כשהחוקרים הגיעו לבית המשפחה, הם גילו בחדר הכביסה, דחופה בתוך שק שינה ועטופה בסדינים, נמצאה גופתה של גרציאלה האמיתית. המשטרה אישרה כי הגופה נמצאה "במצב ברור של חניטה" טבעית (מומיפיקציה).