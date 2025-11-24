כיכר השבת
הזוי: מאחרים לטיסה פרצו את השער ורצו לעבר המטוס שהחל בהמראה | תיעוד

שני נוסעים שאיחרו לטיסתם נעצרו בידי המשטרה הגרמנית לאחר שניסו לרדוף אחרי המטוס על מסלול ההמראה | השניים נצפו רצים על רחבת החנייה בנמל התעופה קלן-בון ביום שישי בניסיון לעלות על טיסת וויז אייר | צפו בתיעוד (תעופה)

רצים על מסלול ההמראה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שני נוסעים גרמו לתקרית ביטחונית בנמל התעופה קלן-בון שבגרמניה (CGN) בסוף השבוע, כאשר רצו על פני מסלול העלייה למטוס כדי לתפוס את טיסת וויז אייר לבוקרשט שפספסו. המטוס כבר עזב את שער העלייה למטוס ופנה לעבר המסלול כשמנועיו פועלים.

התקרית התרחשה בסביבות השעה 21:30, כאשר המטוס היה אמור להמריא בשעה 21:25. השניים, בני 28 ו-47, שברו את דלת הזכוכית של יציאת החירום בדלפק הצ'ק-אין, ולאחר מכן רצו לעבר המטוס.

המטוס, שהיה בדרכו לרומניה, כבר עמד עם אורות אדומים מהבהבים ומנועים מונעים, סימן שהוא נמצא במהלך הסעה לקראת המראה. השניים אף ניסו לסמן לטייס שהם רוצים לעלות למטוס. עובד שדה תעופה ניגש אליהם ועצר אותם. למרות העיכוב, המטוס המריא רק כמה דקות לאחר מכן.

דובר המשטרה הפדרלית, אוליבר הונווינקל, אמר: "הוגשה תלונה פלילית על הסגת גבול, חשד להפרת חוק ביטחון הטיסה עדיין נבדק".

דובר נמל התעופה קלן-בון מסר: "אנו מאשרים כי שני נוסעים נכנסו ללא אישור לאזור הרחבה דרך יציאת חירום לאחר שעברו בידוק. הם נעצרו בידי צוות שדה התעופה והועברו למשטרה הפדרלית. הליכים משפטיים נפתחו. ביטחון התעופה לא נפגע ותנועת הטיסות לא הושפעה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

