שני נוסעים גרמו לתקרית ביטחונית בנמל התעופה קלן-בון שבגרמניה (CGN) בסוף השבוע, כאשר רצו על פני מסלול העלייה למטוס כדי לתפוס את טיסת וויז אייר לבוקרשט שפספסו. המטוס כבר עזב את שער העלייה למטוס ופנה לעבר המסלול כשמנועיו פועלים.

התקרית התרחשה בסביבות השעה 21:30, כאשר המטוס היה אמור להמריא בשעה 21:25. השניים, בני 28 ו-47, שברו את דלת הזכוכית של יציאת החירום בדלפק הצ'ק-אין, ולאחר מכן רצו לעבר המטוס.

המטוס, שהיה בדרכו לרומניה, כבר עמד עם אורות אדומים מהבהבים ומנועים מונעים, סימן שהוא נמצא במהלך הסעה לקראת המראה. השניים אף ניסו לסמן לטייס שהם רוצים לעלות למטוס. עובד שדה תעופה ניגש אליהם ועצר אותם. למרות העיכוב, המטוס המריא רק כמה דקות לאחר מכן.

דובר המשטרה הפדרלית, אוליבר הונווינקל, אמר: "הוגשה תלונה פלילית על הסגת גבול, חשד להפרת חוק ביטחון הטיסה עדיין נבדק".

דובר נמל התעופה קלן-בון מסר: "אנו מאשרים כי שני נוסעים נכנסו ללא אישור לאזור הרחבה דרך יציאת חירום לאחר שעברו בידוק. הם נעצרו בידי צוות שדה התעופה והועברו למשטרה הפדרלית. הליכים משפטיים נפתחו. ביטחון התעופה לא נפגע ותנועת הטיסות לא הושפעה".