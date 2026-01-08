כיכר השבת
בשל הסנקציות 

אחרי 4 שנות הפסקה: חברת התעופה שבה לישראל | כך היא התקבלה בנתב"ג | צפו

אחרי ארבע שנים שלא טסו לפה בגלל חשש מסנקציות, חברת התעופה הלאומית של בלארוס, בלאביה איירליינס, נחתה לפני זמן קצר בנתב"ג והתקבלה בטקס ההסלנה המסורתי| החל מהיום, הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי | משך הטיסה כשש שעות, זאת בשל האיסור לטוס מעל שמי אוקראינה, המחייב נתיב ארוך יותר (תעופה)

קבלת הפנים הבוקר בנתב"ג (צילום: דוברות נתב"ג)

לאחר כארבע שנות נתק, הבוקר (חמישי) נחתה בנתב״ג טיסת הבכורה המחודשת של חברת התעופה הלאומית של בלארוס, בלביה איירליינס (Belavia airlines) ממינסק. הטיסה התקבלה בטקס ההסלנה המסורתי.

השעיית הטיסות בין ישראל לבלארוס החלה בשנת 2022, בעקבות החלטות רגולטוריות של הרשויות הישראליות ובהמשך גם שינויים בזירה הבינלאומית. מאז, נוסעים נאלצו להסתמך על טיסות קונקשן דרך מדינות שלישיות.

החל מהיום, הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי. שעות הפעילות: יציאה ממינסק בשעה 07:00 בבוקר, ויציאה מישראל בשעה 13:00. משך הטיסה כשש שעות, זאת בשל האיסור לטוס מעל שמי אוקראינה, המחייב נתיב ארוך יותר.

טקס ההסלנה בנתב"ג (צילום: דוברות נתב"ג)

חזרתה של בלאביה מוסיפה אפשרות נוספת לטיסות בין ישראל למזרח אירופה, ועשויה להשפיע על רמת התחרות והמחירים בקווים לאזור. בנוסף, הקו צפוי לשרת נוסעים עסקיים, תיירים וכן אוכלוסיות עם קשרים משפחתיים וקהילתיים בין המדינות.

