בשל הסנקציות אחרי 4 שנות הפסקה: חברת התעופה שבה לישראל | כך היא התקבלה בנתב"ג | צפו אחרי ארבע שנים שלא טסו לפה בגלל חשש מסנקציות, חברת התעופה הלאומית של בלארוס, בלאביה איירליינס, נחתה לפני זמן קצר בנתב"ג והתקבלה בטקס ההסלנה המסורתי| החל מהיום, הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי | משך הטיסה כשש שעות, זאת בשל האיסור לטוס מעל שמי אוקראינה, המחייב נתיב ארוך יותר (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 16:43