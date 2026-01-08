לאחר כארבע שנות נתק, הבוקר (חמישי) נחתה בנתב״ג טיסת הבכורה המחודשת של חברת התעופה הלאומית של בלארוס, בלביה איירליינס (Belavia airlines) ממינסק. הטיסה התקבלה בטקס ההסלנה המסורתי.
השעיית הטיסות בין ישראל לבלארוס החלה בשנת 2022, בעקבות החלטות רגולטוריות של הרשויות הישראליות ובהמשך גם שינויים בזירה הבינלאומית. מאז, נוסעים נאלצו להסתמך על טיסות קונקשן דרך מדינות שלישיות.
החל מהיום, הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי. שעות הפעילות: יציאה ממינסק בשעה 07:00 בבוקר, ויציאה מישראל בשעה 13:00. משך הטיסה כשש שעות, זאת בשל האיסור לטוס מעל שמי אוקראינה, המחייב נתיב ארוך יותר.
חזרתה של בלאביה מוסיפה אפשרות נוספת לטיסות בין ישראל למזרח אירופה, ועשויה להשפיע על רמת התחרות והמחירים בקווים לאזור. בנוסף, הקו צפוי לשרת נוסעים עסקיים, תיירים וכן אוכלוסיות עם קשרים משפחתיים וקהילתיים בין המדינות.
