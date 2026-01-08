מטוס אמפיבי של חברת התעופה סינמור אייר, בעל רישום 4R-CAE, איבד שליטה מעל אגם גרגורי בסרי לנקה, כאשר במהלך שלב הנחיתה האחרון הטייסים איבדו יציבות על כלי הטייס.

על פי עדי ראייה, ברגע שנגע במים, סטה המטוס שמאלה. כאשר הטייס ניסה לחזור למסלולו ופנה ימינה, קצה הכנף הימנית נגע במים בפעם הראשונה. כאשר נראה היה שהמטוס חזר ליציבותו, הססנה נגעה במים עם קצה הכנף השמאלית ועצרה כשחרטום המטוס שקוע חלקית.

הרשויות המקומיות, כולל משטרת סרי לנקה וחיל הים, הגיבו מיד ותיאמו עם מפעילי סירות אזרחיות באגם, כולל סירות תיירים, כדי לחלץ את שני הטייסים מהמטוס ששקע. שניהם נלקחו להערכה רפואית. דוברי המשטרה ייחסו את התנאים הקשים בזמן הנחיתה לרוחות חזקות, שתרמו לירידה הלא יציבה של המטוס הימי ולנחיתה הקשה על פני האגם.

חברת Saffron Aviation (Pvt) Ltd, חברת האם של סינמון אייר, פרסמה הצהרה המאשרת כי לא היו נוסעים על הסיפון וכי כל אנשי הצוות בטוחים. החברה הדגישה כי בטיחות נותרה בראש סדר העדיפויות שלה, והוסיפה כי היא משתפת פעולה באופן מלא עם רשויות התעופה ופתחה בחקירה פנימית של התקרית.

רשות התעופה האזרחית של סרי לנקה (CAASL) אישרה את התקרית בהצהרה רשמית, ובה הודיעה כי צוות פקחים נשלח מיד לאגם גרגורי כדי לפתוח בחקירה רשמית. CAASL מסרה כי לא דווח על פצועים בקרב צדדים שלישיים וכי הפעילות באתר נבדקת.

מטוס אמפיבי מדגם ססנה קרוואן 1, המוכר יותר כ-Cessna 208 Caravan, הוא מטוס תובלה ונוסעים רב-תכליתי ופופולרי, המונע במנוע טורבו-פרופ יחיד (Pratt & Whitney Canada PT6A), ויכול לשמש עם גלגלים, מצופים (אמפיבי) או מגלשיים, כאשר גרסת ה-Grand Caravan המשופרת מציעה יותר מקום לנוסעים, והוא משמש למשימות מגוונות כמו תובלה, נוסעים, חילוץ והדרכה.